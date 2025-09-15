مدارس أسوان تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين بالقيام بمتابعة ميدانية شاملة لأعمال التجهيز والصيانة الجارية داخل مدارس مركز إدفو ، وذلك برفقة عاطف كامل رئيس المدينة ، والدكتور محمد حسين مدير الإدارة التعليمية.

ويأتى ذلك فى ظل حرص محافظة أسوان على توفير بيئة تعليمية متميزة تليق بأبناء المحافظة وتضمن إنطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 بشكل جيد.

وعقب رصد نائب المحافظ لتدنى مستوى النظافة العامة داخل مدرسة القنادلة الإبتدائية المشتركة ، فقد تم التوجيه بإحالة مدير المدرسة للتحقيق معه ، فضلاً عن سرعة الإرتقاء بالمستوى العام بالمدرسة قبل بدء الدراسة .

وفى نفس الوقت تم الثناء والإشادة بباقى المدارس التى تم تفقدها وهى عزبة تلى الإبتدائية والإعدادية ، وإدفو الإعدادية الحديثة ، والنيل الإبتدائية بنات .

العام الدراسى

فيما أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن جولاته المفاجئة الأخيرة أظهرت أهمية إحكام الرقابة على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة من صيانة للفصول ، وتجهيز المعامل ، وتوفير الأثاث المدرسى ، بجانب رفع كفاءة دورات المياه ، ومتابعة نظافة الأفنية والأسوار بما يضمن جاهزية كاملة لكافة المدارس .

وأكد المحافظ على أن توجيهاته تأتى فى إطار تنفيذ خطة شاملة تتبناها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية لإزالة أي معوقات على أرض الواقع ، وتلافي أوجه القصور بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات التعليمية وتوفير بيئة جاذبة وآمنة للطلاب والمعلمين .

وبالتوازى توجد متابعة دقيقة لتوافر المستلزمات المدرسية والكتب ، وتوزيع المعلمين بما يضمن سد العجز فى مختلف التخصصات ، بجانب التنسيق مع الوحدات المحلية لمواصلة حملات النظافة ورفع المخلفات المحيطة بالمدارس وتهيئة الطرق المؤدية إليها.

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل عدد من مدارس الإدارة التعليمية بمركز ومدينة دراو .