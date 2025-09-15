قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: تيسير عودة الرحلات الطواعية للأشقاء السودانيين لوطنهم بإجمالي 12 ألف مواطن

محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى ترتكز على تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة أمام مواطنى دولة السودان الشقيق لإنهاء رحلات عودتهم الطواعية إلى وطنهم .

ويأتى ذلك فى ظل ما توليه الدولة المصرية من رعاية وإهتمام خاص بالأشقاء السودانيين المتواجدين على أراضيها .

ولفت المحافظ إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تيسير 12 رحلة قطار من محطة السكك الحديدية بالقاهرة إلى محطة السكك الحديدية بالسد العالى شرق بأسوان وذلك بإجمالى 12 ألف و 470 مواطن سودانى ، وتم نقلهم من السد العالى إلى مدينة أبو سمبل السياحية ، ومنها إلى ميناء قسطل البرى عبر 277 أتوبيس و 25 سيارة وذلك فى الفترة من 22 يوليو الماضى ، وحتى 13 سبتمبر الحالى ، وفى نفس الوقت تم زيادة عدد الرحلات من رحلة واحدة أسبوعياً إلى 3 رحلات أسبوعية .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن هذه الجهود تتم أيضاً وفق متابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف مباشر من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل بما يضمن إنهاء الإجراءات بشكل منظم وسلس ، مع توفير كافة سبل الراحة والرعاية الإنسانية للأشقاء السودانيين أثناء فترة تواجدهم وحتى مغادرتهم .

وأكد المحافظ على أن الدولة المصرية تحرص على أن يتم إستقبال ورعاية الأشقاء السودانيين فى مناخ إنسانى وأخوى يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى والسودانى ، وبالتوازى فإن المحافظة لن تدخر جهداً فى مواصلة العمل الجاد والمكثف بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان إستمرار تدفق الخدمات وتيسير كافة الإجراءات بما يعكس صورة مصر الداعمة لأشقائها من دولة السودان .

