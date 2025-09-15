قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تكريم حفظة القرآن الكريم فى احتفالات بأسوان

حفظة القرآن الكريم بأسوان
حفظة القرآن الكريم بأسوان
محمد عبد الفتاح

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان كل من رئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وأيضاً طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو للمشاركة فى فعاليات إحتفالات تكريم حفظة القرآن الكريم والتى تم تنظيمها بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمركز شباب المحاميد بقرية الحجز قبلى بإدفو ، وأيضاً بقصر ثقافة كوم أمبو .

وذلك فى حضور كوكبة من علماء الأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والحزبية والتنفيذية والدينية ، علاوة على عدد كبير من أسر المكرمين . 

تهنئة من المحافظ

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال التهنئة لأبناءه الحافظين والحافظات ولأسرهم تقديراً لجهودهم المبذولة فى تعلم وحفظ كتاب الله .

وأكد المحافظ على أن هذه الفعاليات تأتى فى إطار حرص المحافظة على رعاية أبنائنا النشء والشباب ، وتشجيعهم على التزود بالقيم الدينية والوسطية المستنيرة التى يحث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، والتوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التى تهدف إلى بناء النشء والشباب على أسس دينية وأخلاقية راسخة .

 حفظة القرآن الكريم 

مواهب فكرية وعقلية

كما أشاد محافظ أسوان بالمواهب الفكرية والعقلية التى يتمتع بها أبنائنا من حفظة القرآن الكريم ليكونوا نماذج يحتذى بها وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم .

والجدير بالذكر بأن فعاليات الإحتفالات تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الدينية والأناشيد والمدائح النبوية ، فيما أختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز وشهادات التكريم لأبنائنا الحافظين والحافظات ، فضلاً عن توزيع رحلات العمرة لعدد من المكرمين بدعم من مؤسسات المجتمع المدنى .

فيما وجه المحافظ إلى تنفيذ هذه الإجراءات من خلال أكمنة ثابتة ومتحركة ونقاط تفتيش حيث تم تحرير المحاضر اللازمة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، مع نقل المركبات المضبوطة إلى ساحات الحجز المخصصة لذلك .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

ترشيحاتنا

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

فرقعة الأصابع

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

مرسيدس ميني فان

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

بالصور

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية
المحنشة المغربية
المحنشة المغربية

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد