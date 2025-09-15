تكريم حفظة القرآن الكريم فى احتفالات بأسوان

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان كل من رئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وأيضاً طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو للمشاركة فى فعاليات إحتفالات تكريم حفظة القرآن الكريم والتى تم تنظيمها بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمركز شباب المحاميد بقرية الحجز قبلى بإدفو ، وأيضاً بقصر ثقافة كوم أمبو .

وذلك فى حضور كوكبة من علماء الأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والحزبية والتنفيذية والدينية ، علاوة على عدد كبير من أسر المكرمين .

تهنئة من المحافظ

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال التهنئة لأبناءه الحافظين والحافظات ولأسرهم تقديراً لجهودهم المبذولة فى تعلم وحفظ كتاب الله .

وأكد المحافظ على أن هذه الفعاليات تأتى فى إطار حرص المحافظة على رعاية أبنائنا النشء والشباب ، وتشجيعهم على التزود بالقيم الدينية والوسطية المستنيرة التى يحث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، والتوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التى تهدف إلى بناء النشء والشباب على أسس دينية وأخلاقية راسخة .

حفظة القرآن الكريم

مواهب فكرية وعقلية

كما أشاد محافظ أسوان بالمواهب الفكرية والعقلية التى يتمتع بها أبنائنا من حفظة القرآن الكريم ليكونوا نماذج يحتذى بها وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم .

والجدير بالذكر بأن فعاليات الإحتفالات تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الدينية والأناشيد والمدائح النبوية ، فيما أختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز وشهادات التكريم لأبنائنا الحافظين والحافظات ، فضلاً عن توزيع رحلات العمرة لعدد من المكرمين بدعم من مؤسسات المجتمع المدنى .

