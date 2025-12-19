يوتيوب متوقف وجوجل خارج الخدمة.. عطل Cloudflare يضرب أشهر المواقع

شهدت شبكة الإنترنت اضطرابا كبيرا على مستوى العالم صباح اليوم الجمعة، إثر تعطل جديد في خدمات Cloudflare، والذي يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من انقطاع ضخم مشابه، هذه المرة، أدى التعطل إلى توقف العديد من المواقع الشهيرة ومنصات تتبع الأعطال، مما أثر على تجربة المستخدمين حول العالم.

تعطل Cloudflare مجددا بعد انقطاع ضخم سابق

تعرضت خدمة Cloudflare، أحد أكبر مزودي البنية التحتية للإنترنت، لاضطراب جديد بعد فترة قصيرة من الانقطاع الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط الرقمي، الشركة تلعب دورا حيويا في تأمين حركة المرور، وتوجيه البيانات، وتحسين أداء العديد من المواقع والتطبيقات التي يعتمد عليها الملايين من المستخدمين حول العالم.

بدأت المشكلة تتطور بسرعة صباح اليوم، حيث أفاد المستخدمون في مختلف المناطق بعدم تمكنهم من الوصول إلى العديد من المنصات الكبرى، حيث ظهرت رسائل خطأ، وفشلت الصفحات في التحميل، وتوقفت عمليات تسجيل الدخول على بعض المواقع الأكثر شهرة واستخداما حول العالم.

المفاجأة الأكبر كانت أن إحدى أدوات متابعة الأعطال الأكثر شهرة، التي يستخدمها الكثيرون لاكتشاف مشكلات الإنترنت، كانت هي الأخرى غير قابلة للوصول.

تعطل Cloudflare

مستخدمو خدمات جوجل يواجهون مشكلات

أفاد مستخدمو خدمات جوجل مثل يوتيوب ويوتيوب تي في بوجود مشاكل في الوصول إلى هذه الخدمات صباح اليوم الجمعة، على الرغم من أن جوجل كانت قد بدأت بتطبيق تحديث خوارزمي رئيسي في 11 ديسمبر، إلا أن الشركة لم تعلن عن أي تعطل أو صيانة في خدماتها حتى الآن، ما يشير إلى أن الخلل قد يكون محدودا.

تعطل Cloudflare

يوتيوب الأكثر تضررا



تصدرت يوتيوب تقارير الانقطاع، حيث تم تسجيل نحو 10000 تقرير عن مشاكل في الخدمة خلال الساعة الماضية فقط، في المقابل، تم تسجيل مئات التقارير حول مشكلات في جوجل وجوجل تي في.

انتشار المشكلة في خدمات جوجل



تتزايد التقارير حول تعطل يوتيوب ويوتيوب تي في وجوجل في العديد من المناطق، مما يشير إلى أن المشكلة قد تكون مرتبطة بمشكلة داخلية في أنظمة جوجل، كما لوحظت تقارير متزايدة على منصات متابعة الأعطال مثل Downdetector حول خدمات أخرى مثل The Weather Channel وTarget.

مشكلة في Cloudflare أم خلل آخر؟

تم الإبلاغ عن حدوث مشاكل في أداء شبكة Cloudflare في الساعات الأولى من صباح اليوم. وقد أصدرت الشركة بيانا تفيد بأنها كانت تراقب المشكلة، وتم تطبيق إصلاح لها منذ حوالي ساعة.

آثار تعطل Cloudflare على الأنظمة الرقمية

لم تكن هذه المرة الأولى التي يعاني فيها Cloudflare من انقطاع كبير في الآونة الأخيرة، في وقت سابق، شهد الإنترنت انقطاعا ضخما أثر على العديد من المواقع والخدمات الحيوية في جميع أنحاء العالم.

وبعد فترة قصيرة من هذا الانقطاع ظهرت مشكلة جديدة، كانت بمثابة تذكير آخر بمدى اعتمادية العالم الرقمي على عدد محدود من مزودي البنية التحتية.

يعيد هذا الانقطاع طرح تساؤلات حول مدى مرونة الأنظمة الرقمية الأساسية، على الرغم من أن الانقطاعات الفردية كانت موجودة دائما، إلا أن زيادة اعتمادنا على عدد صغير من مقدمي الخدمات أدى إلى تركيز النشاط الرقمي في نقاط محددة.

وعندما تحدث مشكلة في أحد هذه المزودين الرئيسيين، يمكن أن تتأثر مجموعة واسعة من الخدمات في وقت واحد.