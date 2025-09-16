محافظ أسوان يلزم الشركات بإنهاء مشروعات حياة كريمة بالصرف الصحى في 78 قرية

ترأس اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم وجارى تنفيذها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن المهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بأسوان ، ومسئولى الشركات المنفذة ، والمختصين بفرع الهيئة .

وخلال الاجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على إلزام الشركات المنفذة بتوقيتات زمنية محددة لنهو المشروعات المتبقية فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر القادم من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”، والتغلب على المعوقات ومواجهة التحديات .

وأشار المحافظ بأن مشروعات الهيئة القومية بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية تتم داخل 78 قرية ، وتضم 19 محطة معالجة تم بدء التشغيل التجريبى لمحطتين منها ، بالإضافة إلى 92 محطة رفع وخطوط طرد ، تم دخول 25 محطة منها لمراحل تجارب التشغيل ، فيما شهدت 55 قرية الإنتهاء من شبكات الإنحدار بها ، وجارى إستكمال الأعمال لتتنهى بالكامل فى الموعد الذى تم تحديده .

حياة كريمة

وأعرب إسماعيل كمال عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة من جميع العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والشركة القابضة ، وكافة الوزارات والجهات والشركات المنفذة ، مشيداً بروح التلاحم والعمل بروح الفريق الواحد فى ظل المتابعة المباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والفريق محمد حجازى مساعد رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة" .

وأكد محافظ أسوان على حرص المحافظة لتقديم الدعم الكامل لتذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ حتى يلمس المواطن الأسوانى نتائج هذه الجهود على أرض الواقع من خلال تحسين الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات .

وأوضح أنه يوجد تنسيق مستمر مع اللواء عبد الله عبد الهادى مدير أمن أسوان للتعامل مع أى تحديات قد تواجه إستكمال المشروعات ، خاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى ، وهذا يتطلب فى نفس الوقت تعزيز المشاركة المجتمعية الجادة من أهالى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ، والتى حققت حتى الآن نسب إنجاز مرتفعة بما يضمن إستكمالها بالشكل الأمثل وتحقيق عوائد إيجابية وملموسة لشريحة كبيرة من المواطنين فى إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة .