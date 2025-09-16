قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
محافظات

محافظ أسوان يفاجئ معرض أهلاً مدارس بكوم أمبو ويتفقد المستلزمات المدرسية والغذائية المخفضة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس" المقام بوسط مدينة كوم أمبو ، حيث تفقد أجنحة المعرض المختلفة ، وإطمأن على جودة وتنوع المستلزمات المدرسية المعروضة ، إلى جانب السلع الغذائية الأساسية التى يضمها المعرض بتخفيضات تصل إلى 30 % .

وخلال جولته برفقة طه حسين رئيس المدينة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المبادرات تأتى فى إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر المصرية مع إقتراب العام الدراسى الجديد ، وتوفير كافة إحتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية ، بجانب المنتجات الغذائية اليومية بأسعار مناسبة تتماشى مع الظروف المعيشية والأسرية.

وشدد المحافظ على أهمية إستمرار المعرض فى ضخ كميات مناسبة من السلع والمستلزمات بشكل متواصل حتى لا يحدث أى عجز ، مع الإلتزام الكامل بالأسعار المعلنة للجمهور دون أى مغالاة ، وخاصة أنه سيتم إيفاد لجان تفتيشية بشكل دورى لمتابعة إنتظام المعرض فى تقديم خدماته وتذليل أى معوقات قد تواجه المواطنين أثناء الشراء.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن الدولة حريصة على تنظيم مثل هذه المعارض بكافة مدن ومراكز المحافظة بما يضمن تغطية أوسع شريحة من المواطنين ، ويحقق الهدف الأساسى منها وهو التيسير على الأسر قبل بداية العام الدراسى ، موجهاً الشكر لمديرية التموين والغرفة التجارية والوحدة المحلية بمركز كوم أمبو وكافة الجهات المشاركة من شركاء النجاح لتجهيز المعرض وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة .

فيما استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارته الميدانية المفاجئة بمختلف المراكز والمدن ، حيث قام بتفقد أحد المخابز البلدية، وذلك فى إطار متابعته المستمرة لمدى إلتزام المخابز بإنتاج رغيف الخبز طبقاً للمواصفات القياسية من حيث الوزن والجودة والحجم .

وخلال جولته داخل المخبز حرص المحافظ على فحص عينات من الخبز المنتج بنفسه ، مؤكداً على أن الدولة لن تتهاون فى التصدى لأى محاولات للإخلال بمنظومة الخبز ، التى تمثل أحد أهم أوجه الدعم المباشر للمواطن البسيط .

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

كارولين عزمي ٠

كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام ..شاهد

دوري أبطال أوروبا

رومينيجه يشيد بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد: أكثر إثارة ويمنع الاستهانة بالمباريات

محمد صلاح

محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

