محافظ أسوان يفاجئ معرض أهلاً مدارس بكوم أمبو ويتفقد المستلزمات المدرسية والغذائية المخفضة

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس" المقام بوسط مدينة كوم أمبو ، حيث تفقد أجنحة المعرض المختلفة ، وإطمأن على جودة وتنوع المستلزمات المدرسية المعروضة ، إلى جانب السلع الغذائية الأساسية التى يضمها المعرض بتخفيضات تصل إلى 30 % .

وخلال جولته برفقة طه حسين رئيس المدينة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المبادرات تأتى فى إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر المصرية مع إقتراب العام الدراسى الجديد ، وتوفير كافة إحتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية ، بجانب المنتجات الغذائية اليومية بأسعار مناسبة تتماشى مع الظروف المعيشية والأسرية.

وشدد المحافظ على أهمية إستمرار المعرض فى ضخ كميات مناسبة من السلع والمستلزمات بشكل متواصل حتى لا يحدث أى عجز ، مع الإلتزام الكامل بالأسعار المعلنة للجمهور دون أى مغالاة ، وخاصة أنه سيتم إيفاد لجان تفتيشية بشكل دورى لمتابعة إنتظام المعرض فى تقديم خدماته وتذليل أى معوقات قد تواجه المواطنين أثناء الشراء.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن الدولة حريصة على تنظيم مثل هذه المعارض بكافة مدن ومراكز المحافظة بما يضمن تغطية أوسع شريحة من المواطنين ، ويحقق الهدف الأساسى منها وهو التيسير على الأسر قبل بداية العام الدراسى ، موجهاً الشكر لمديرية التموين والغرفة التجارية والوحدة المحلية بمركز كوم أمبو وكافة الجهات المشاركة من شركاء النجاح لتجهيز المعرض وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة .

فيما استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارته الميدانية المفاجئة بمختلف المراكز والمدن ، حيث قام بتفقد أحد المخابز البلدية، وذلك فى إطار متابعته المستمرة لمدى إلتزام المخابز بإنتاج رغيف الخبز طبقاً للمواصفات القياسية من حيث الوزن والجودة والحجم .

وخلال جولته داخل المخبز حرص المحافظ على فحص عينات من الخبز المنتج بنفسه ، مؤكداً على أن الدولة لن تتهاون فى التصدى لأى محاولات للإخلال بمنظومة الخبز ، التى تمثل أحد أهم أوجه الدعم المباشر للمواطن البسيط .