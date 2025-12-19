المشاط: الحكومة تولي أهمية قصوى لتنمية الصعيد وتنفيذ مشروعات حياة كريمة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية محافظات الصعيد، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع المواطن في قلب عملية التنمية.

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظات قنا والأقصر وسوهاج في جولة بمحافظات صعيد مصر، لتفقد تنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات التنموية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تطوير المعادلة التمويلية لزيادة كفاءة الاستثمارات الموجهة للمحافظات المختلفة وتعظيم الأثر التنموي للمشروعات، حرصًا من الدولة على حوكمة الاستثمارات وربطها بالأداء والنتائج المحققة، والعمل على استغلال الميزة التنافسية لكل محافظة، لافتة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعمل من خلال الفصل الخامس على تعزيز التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية بالمحافظات المختلفة من خلال عدد من الآليات.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة سوهاج بخطة العام المالي 2025/2026، وكذلك مشروعات مبادرة "حياة كريمة" المنفذة بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حِرص وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2025/2026 على استعراض الأبعاد الـمكانيّة للبرامج الإنمائيّة تأكيدًا لحق جميع الـمُواطنين في التمتُّع بحياة كريمة على أسُس عادلة تُحقّق تكافؤ الفرص، وتضمن الإتاحة في كافة الـمناطق والأقاليم وعلى نحو مُستدام.

وأشارت إلى أن خطة 25/2026 تُوجّه استثمارات حكوميّة تقدر بنحو 31.7 مليار جنيه لإقليم جنوب الصعيد بنسبة (48.2%) من الاستثمارات الحكوميّة الـمُوجّهة لـمُحافظات الصعيد، وتبلغ الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة سوهاج بعام الخطة لكل الأنشطة والمشروعات بالمحافظة نحو 7.1 مليار جنيه، في حين تبلغ الاستثمارات الموجهة لديوان عام المحافظة في عام الخطة لبرامجها الست المطورة نحو 1.78 مليار جنيه.

وحول مشروعات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمُحافظة سوهاج، أوضحت «المشاط»، أن الاعتمادات المالية المخصصة للمبادرة بالمحافظة بلغت حوالى 44 مليار جنيه، وعدد المراكز المستفيدة 7 مراكز هي (البلينا– المراغة- المنشأة والعسيرات- جرجا-دار السلام- ساقلته- طما)، وعدد القرى المُستهدفة 180 قرية، بإجمالي مُستفيدين 3.1 مليون نسمة، وتبلغ عدد المشروعات التنموية 2639 مشروعاً، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 1894 مشروع.

وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي للاعتمادات المالية لمشروعات "حياة كريمة " في محافظة سوهاج أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تطوير خدمات البنية الأساسية يستحوذ على 72٪ من الاعتمادات، يليه تطوير الخدمات الصحية بنسبة 18٪، هذا بالإضافة إلى الخدمات الزراعية والري، والخدمات التعليمية، وتطوير الخدمات المحلية، والخدمات الشبابية والرياضية، وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة.

كما أشار التقرير إلى أهم انجازات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" في سوهاج بنهاية العام المالي 2025/24، والتي تشمل تنفيذ 59 مشروع صرف صحي متكامل، 210 ألف وصلة صرف صحي منزلي، 120 محطة تنقية مياه شرب، مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 28 كم، وكذلك تنفيذ 122 ألف وصلة مياه شرب منزلية، توصيل 55 ألف وحدة سكنية بخدمة الغاز الطبيعي، وتوصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 57 قرية بعدد عملاء 14.3 ألف مشترك، 38 وحدة صحية وفقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، و35 وحدة إسعاف.

وأضاف تقرير الوزارة أن إنجازات المبادرة بسوهاج تشمل كذلك رصف وتطوير87 كم طرق رئيسية، 179 مشروع كهرباء وإنارة، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 272 كم، إنشاء وتطوير43 مركز شباب، فضلا عن تطوير وتجهيز 1601 فصل مدرسي، وصيانة 108 مدرسة، إنشاء 30 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 27 نقطة شرطة، 30 مجمع زراعي، و4 مراكز تجميع ألبان، إنشاء 18 كوبري ري.

كما تضم إنجازات "حياة كريمة" بالمحافظة إنشاء وتطوير 156 مكتب بريد، تطوير 10 محطات سكة حديد، إنشاء وتطوير 15 فرع بنك، وتركيب 232 ماكينة صراف آلي، مما أدى إلى التحسن في مؤشر الشمول المالي بمقدار 57 نقطة مئوية، وللمستفيدات من الإناث بمقدار 45 نقطة مئوية من 2021إلى 2025 ، هذا فضلا عن محو أمية 148.4 ألف مواطن مما ساهم في خفض معدل الأمية بمقدار 13.1 نقطة مئوية من 2021إلى 2025، وتركيب 157 برج شبكة محمول، وتوجيه تمويلات ميسرة بإجمالي مبلغ 3.7 مليار جنيه من 2021إلى 2025، والانتهاء من تطوير 30 قرية مما ساهم في تحسن مؤشر إتاحة الخدمات الأساسية 69 نقطة مئوية بالقرى المنتهية.

جدير بالذكر أن زيارة محافظة سوهاج؛ تتضمن تفقد أعمال المنطقة الصناعية بغرب جرجا، وزيارة محطة معالجة الصرف الصحي بالهجارسة بمركز سوهاج، وافتتاح محطة المعالجة وتفقد الغابة الشجرية، كما تشمل الزيارة تفقد توسعات الكورنيش الغربي والممشى الفرعوني، وافتتاح حديقة مدينة ناصر بمدينة سوهاج، وكذلك تفقد مشروع المنسوجات بحي الكوثر.