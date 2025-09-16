ختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة فى أسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات الإحتفال السنوى وختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه على دعم المؤسسات الثقافية وتقديراً لدورها فى تنمية وتشكيل الوعى الثقافى والمعرفى لمختلف فئات المجتمع ،.

وقد حضر الفعاليات الدكتورة نهلة الأنصاري مدير عام المكتبة ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ، ووسط أجواء من البهجة والسرور لكافة المشاركين من أبنائنا الأطفال والشباب وأسرهم .

وخلال الفعاليات حرص اللواء ماهر هاشم على نقل تحيات وتهنئة محافظ أسوان لكافة القيادات والعاملين بالمكتبة والتى أصبحت منارة للثقافة والمعرفة والأنشطة المجتمعية وإضافة قوية للصروح الثقافية والتعليمية التى تحتضنها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

مكتبة مصر العامة

وأكد على تقديره للجهود المبذولة والمتميزة في تقديم محتوى ثقافي وتعليمي وتوعوى راقى، كما توجه بالشكر للأسر وأولياء الأمور الذين يدعمون مشاركة أبنائهم في مختلف البرامج التدريبية والتعليمية والأنشطة الثقافية والفنية التى تقدمها المكتبة.

وأشار السكرتير العام إلى حرص المحافظة بقيادة الدكتور إسماعيل كمال على تقديم أوجه الدعم والمساندة وتوفير كافة سبل التعاون لإنجاح كافة البرامج والخطط المستقبلية المقدمة من أجل تنمية الوعي والمهارات ، وترسيخ قيم المعرفة، ودعم الهوية الوطنية لدى أبنائنا النشء والشباب وجميع المهتمين بمختلف الفئات العمرية وذلك إيماناً بأن بناء الإنسان يبدأ من بناء وعيه وثقافته .

وقد شملت فعاليات الإحتفال بقيام السكرتير العام بتفقد معرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية الذى ضم مجموعة من المنتجات والأعمال المتميزة لنتاج مجموعات وورش الرسم والأعمال الفنية التى عكست إبداعات أبنائنا الأطفال خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والفقرات الفنية والغنائية ، وقد أختتمت الفعاليات بقيام السكرتير العام بتكريم المشاركين المتميزين في مختلف البرامج والأنشطة المنفذه .