إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأرصاد تحذر: 5 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. وهذه المدينة تسجل "صفر"
كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية
عن الحب والزواج.. كواليس حلقة أحمد العوضي مع صاحبة السعادة

أحمد العوضي مع صاحبة السعادة
أحمد العوضي مع صاحبة السعادة
طرحت شاشة dmc برومو تشويقيًا لحلقة الفنان أحمد العوضي مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير «صاحبة السعادة»، والمقرر عرضها يوم الأحد المقبل.
 

ويكشف أحمد العوضي خلال اللقاء عن كواليس بداياته الفنية، وأهم المحطات في مشواره الدرامي والسينمائي، متطرقًا إلى النجاح الجماهيري الذي حققه خلال السنوات الأخيرة، والذي جعله من أبرز نجوم الصف الأول. 

كما يتحدث أحمد العوضي عن حياته العاطفية، خاصة بعد تصريحه السابق بأنه سيحتفل بعيد ميلاده القادم برفقة «المدام»، ما أثار فضول جمهوره.
 

ومن أبرز التصريحات التي وردت في البرومو، قال أحمد العوضي:
«بيبقى همّي كل سنة أقدّم مسلسل يلمس الناس ويدخل بيوتهم، أنا بتغذّى على حب الناس»، مؤكدًا: «ما بحترمش الراجل اللي يتكلم عن علاقة بعد ما تخلص»، مضيفًا: «أنا مش بنفخ نفسي أونطة… دي حقيقة».
 

مسلسل علي كلاي
يخوض أحمد العوضي، سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "علي كلاي"، ويشاركه في البطولة: درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، انتصار، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

