قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
وزير دفاع الاحتلال: سلاح الجو هاجم ميناء الحديدة لضمان استمرار الحصار البحري والجوي على الحوثيين
مدبولي: كل دول العالم تأثرت بحرب غزة وهذا ينطبق على إيرادات قناة السويس
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة مجتمعية.. محافظ أسوان: إعادةإحياء مشروع الصرف الصحي بمنطقة المسيتود

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، استلام الموقع المخصص لإقامة مشروع الصرف الصحى بمنطقة المسيتود بالكرور ، والذى كان متوقفاً منذ عام 2009 ، وذلك ضمن خطة التوسعات الخاصة بمشروعات الصرف الصحى .

يأتى ذلك فى ظل جهود المحافظة لدفع عجلة التنمية واستكمال المشروعات المتعثرة والمتراكمة منذ سنوات طويلة . 

وأشار إلى أن إعادة إحياء هذا المشروع جاء كثمرة لتفعيل المشاركة المجتمعية والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والقيادات المحلية والأهالى فى إطار الحرص على وضع حلول عاجلة ومستدامة للمشروعات المتوقفة بما ينعكس على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، تم عقد لقاءات تشاورية موسعة مع أهالى المسيتود ، بحضور المهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية، حيث تم التوافق على الموقع الأنسب لإقامة المشروع .

الصرف الصحى

وأشار إلى أن هذا المشروع سيخدم نحو 4 آلاف نسمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه ، وستقوم بتنفيذ المشروع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، ويتضمن إنشاء محطة رفع وخط طرد رئيسى وشبكة انحدار متكاملة، وتم بالتوازى تجهيز الخطة التصميمة تمهيداً للبدء فى أعمال المشروع بما يحقق الاستفادة المباشرة للمواطنين، ويساهم فى دعم البنية التحتية وتطوير مستوى الخدمات داخل المنطقة.

من جانبه قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لإزالة العديد من حالات التعدى بمركز ومدينة إدفو ، واستهدفت الحملة إزالة العديد من حالات التعدى بمنطقة الغنيمية التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى ، حيث تم التعامل الفورى مع مخالفات البناء العشوائى على الأراضى بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 خلاطة و2 ونش رفع أثناء محاولة استخدامها فى أعمال البناء المخالف.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

وزارة البترول

البترول: إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعب على إنتاج الغاز يوميا في شهري يوليو وأغسطس

وزير الإسكان خلال الاجتماع

وزير الإسكان يبحث مع وزير الأشغال البحريني تعزيز التعاون في مجال المرافق والبنية التحتية

وزير الإسكان خلال الاجتماع

وزير الإسكان يتابع اشتراطات وضوابط ومعايير الإعلانات على الطرق والمحاور

بالصور

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت

طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد