بمشاركة مجتمعية.. محافظ أسوان: إعادةإحياء مشروع الصرف الصحي بمنطقة المسيتود

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، استلام الموقع المخصص لإقامة مشروع الصرف الصحى بمنطقة المسيتود بالكرور ، والذى كان متوقفاً منذ عام 2009 ، وذلك ضمن خطة التوسعات الخاصة بمشروعات الصرف الصحى .

يأتى ذلك فى ظل جهود المحافظة لدفع عجلة التنمية واستكمال المشروعات المتعثرة والمتراكمة منذ سنوات طويلة .

وأشار إلى أن إعادة إحياء هذا المشروع جاء كثمرة لتفعيل المشاركة المجتمعية والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والقيادات المحلية والأهالى فى إطار الحرص على وضع حلول عاجلة ومستدامة للمشروعات المتوقفة بما ينعكس على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، تم عقد لقاءات تشاورية موسعة مع أهالى المسيتود ، بحضور المهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية، حيث تم التوافق على الموقع الأنسب لإقامة المشروع .

الصرف الصحى

وأشار إلى أن هذا المشروع سيخدم نحو 4 آلاف نسمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه ، وستقوم بتنفيذ المشروع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، ويتضمن إنشاء محطة رفع وخط طرد رئيسى وشبكة انحدار متكاملة، وتم بالتوازى تجهيز الخطة التصميمة تمهيداً للبدء فى أعمال المشروع بما يحقق الاستفادة المباشرة للمواطنين، ويساهم فى دعم البنية التحتية وتطوير مستوى الخدمات داخل المنطقة.

من جانبه قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لإزالة العديد من حالات التعدى بمركز ومدينة إدفو ، واستهدفت الحملة إزالة العديد من حالات التعدى بمنطقة الغنيمية التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى ، حيث تم التعامل الفورى مع مخالفات البناء العشوائى على الأراضى بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 خلاطة و2 ونش رفع أثناء محاولة استخدامها فى أعمال البناء المخالف.