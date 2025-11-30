قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تصريحات نارية من طارق السيد: الانتماء للزمالك ثابت منذ الطفولة والشائعات عن الأهلي «أكاذيب»

أكد طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تمسّكه بالانتماء للنادي الأبيض منذ طفولته، نافيًا تمامًا ما تردّد في فترة من الفترات حول توقيعه للنادي الأهلي.

وأوضح السيد أنه بالفعل جلس مع بعض مسؤولي القلعة الحمراء، إلا أن انتماءه للزمالك ظلّ راسخًا منذ أن كان في التاسعة من عمره، مؤكدًا أن كل ما قيل بشأن انتقاله للأهلي كان مجرد شائعات بعيدة عن الحقيقة.

أزمة تجديد عقد محمد السيد

وتطرّق طارق السيد إلى ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك، كاشفًا أن اللاعب محمد السيد رفض تجديد عقده مع النادي رغم عقد عدة جلسات معه من قِبل الإدارة. وأضاف أن الزمالك يصرّ على استمرار اللاعب، وأن رفضه التجديد كان السبب المباشر وراء استبعاده من تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة. وشدد السيد على ضرورة حل الموقف حفاظًا على استقرار الفريق.

ثنائي تاريخي: شيكابالا وحازم إمام

وأشاد طارق السيد بالثنائي التاريخي للزمالك، حازم إمام وشيكابالا، واصفًا إياهما بأنهما “أمهر ثنائي في تاريخ الكرة المصرية”. وأكد أن تأثيرهما داخل الملعب امتد لسنوات طويلة، وأن قيمتهما الفنية والمهارية لا تزال مضربًا للمثل بين جمهور الكرة المصرية.

مستقبل حسام عبد المجيد بين التجديد والطموح

وفيما يتعلق بمستقبل مدافع الفريق حسام عبد المجيد، أوضح طارق السيد أن تجديد عقد اللاعب أمر طبيعي نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة وإسهامه الدفاعي داخل الفريق. لكنه عبّر في الوقت ذاته عن مخاوفه من بعض “المخاطر” المحتملة، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب في الاحتراف قد تكون مرتبطة بإمكانية انتقال غير مباشر إلى الأهلي، النادي الوحيد وفق وصفه الذي يلجأ إلى مثل هذه الأساليب.

تحذير من التعامل غير الحذر مع الموهبة الشابة

واختتم طارق السيد تصريحاته بأن موقف حسام عبد المجيد حساس للغاية، وأن اللاعب يمتلك إمكانات مميزة تستدعي الاهتمام والدعم من داخل الزمالك، حتى لا يتكرر سيناريو رحيل لاعبين بارزين عن النادي في ظل غياب الاستقرار الإداري.

حسام عبدالمجيد الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

