الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويُطالب بتقنية «الفار»|تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن شكوى نادي الزمالك ضد الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويطالب باستخدام تقنية الفار اعتبارًا من الجولة الثالثة".

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج “ستاد المحور”: "إصابات لاعبي خط وسط الزمالك المتكررة سببّت غضبًا كبيرًا، ودونجا كان يعيش أفضل فتراته مع الزمالك".

وأضاف: "محمد صبحي أهدى كايزر تشيفز التعادل أمام الزمالك، ومن وجهة نظري، سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم من طينة الكبار وتعرض للظلم خلال الفترة الماضية وأثبت أنه رقم 1 في الفريق".

وأردف: "الزمالك قدم مستوى جيدًا أمام كايزر تشيفز، وعودة الفريق بنقطة من جنوب إفريقيا نتيجة جيدة".

واختتم حديثه قائلًا: "هناك علامات استفهام على أداء ناصر ماهر مع الزمالك أمام كايزر تشيفز، وأحمد رؤوف دوس الفريق الجنوب إفريقي بشكل جيد".