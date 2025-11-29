تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول من طينة الكبار

تحدث تامر عبد الحميد لاعب فريق الزمالك السابق، عن تعادل الفارس الأبيض أمام كايرز تشيفز ضمن منافسات الكونفدرالية.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج “ستاد المحور”: "إصابات لاعبي خط وسط الزمالك المتكررة لغظ كبير، دونجا كان يعيش أفضل فتراته مع الزمالك".

وأضاف: "محمد صبحي أهدى كايزر تشيفز التعادل أمام الزمالك، ومن وجهة نظري سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم من طينة الكبار وتعرض للظلم خلال الفترة الماضية وأثبت أنه رقم 1 في الفريق".

وأردف: "الزمالك قدم مستوى جيد أمام كايرز تشيفز، عودة الفريق بنقطة من جنوب إفريقيا نتيجة جيدة".

واختتم حديثه قائلًا: "هناك علامات استفهام على أداء ناصر ماهر مع الزمالك أمام كايزر تشيفز، وأحمد رؤوف دوس الفريق الجنوب إفريقي بشكل جيد".