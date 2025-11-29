محمد فوزي: الزمالك خرج بمكاسب من مباراة كايزر تشيفز..والجماهير تنتظر الأفضل من بيزيرا



أشاد المعلق الرياضي محمد فوزي، بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي رغم التعادل في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "أداء الزمالك أمام كايزر تشيفز من مكاسب المباراة والفريق الأبيض قدام أداء مميز للغاية وفتوح وعبدالمجيد تألقوا في اللقاء ومحمد إسماعيل أعاد اكتشاف نفسه في وسط الملعب".

وأضاف: "شيكو بانزا أظهر قدرات مختلفة في المباراة بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية ويجب أن يبني أحمد عبدالرؤوف على مكاسب مباراة كايزر تشيفز".

وأوضح: "الأداء الدفاعي للزمالك كان مميزا ولم تكن هناك خطورة على مرمى الفريق الأبيض، وجماهير القلعة البيضاء تنتظر الأفضل من البرازيلي خوان بيزيرا ومجموعة الزمالك هي الأقوى".