الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بالمنيا مغاغة والعدوة وبني مزار»
ليه المحترفين بيرجعوا على الأهلي؟.. جمال عبد الحميد يثير الجدل| تفاصيل
دبلوماسي: رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة إدارة غزة
سوابق.. حبس المتحرش بفتاة بورسعيد داخل عقار
مجالس الفقه بالبحر الأحمر تناقش مكانة كبار السن وواجب برّهم في الشريعة الإسلامية
محمد فوزي: الزمالك خرج بمكاسب من مباراة كايزر تشيفز..والجماهير تنتظر الأفضل من بيزيرا

أشاد المعلق الرياضي محمد فوزي، بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي رغم التعادل في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "أداء الزمالك أمام كايزر تشيفز من مكاسب المباراة والفريق الأبيض قدام أداء مميز للغاية وفتوح وعبدالمجيد تألقوا في اللقاء ومحمد إسماعيل أعاد اكتشاف نفسه في وسط الملعب".

وأضاف: "شيكو بانزا أظهر قدرات مختلفة في المباراة بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية ويجب أن يبني أحمد عبدالرؤوف على مكاسب مباراة كايزر تشيفز".

وأوضح: "الأداء الدفاعي للزمالك كان مميزا ولم تكن هناك خطورة على مرمى الفريق الأبيض، وجماهير القلعة البيضاء تنتظر الأفضل من البرازيلي خوان بيزيرا ومجموعة الزمالك هي الأقوى".

عدم قبول طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة الدقي والعجوزة بانتخابات مجلس النواب

السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لوكلاء سياحيين بالسوق الإسباني

ممشى أهل مصر يواصل نجاحه… وشركة كاونسل ماسترز ترد على حملات التضليل

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

