بعد مواجهة الكونفدرالية.. مدرب كايزر تشيفز يشيد بأفضل نجوم الزمالك

أكد التونسي خليل بن يوسف، مدرب فريق كايزر تشيفز، أن الثنائي شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري، نجما فريق الزمالك، كانا الأفضل في مباراة اليوم التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025/2026.

وقال بن يوسف في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» على قناة الحياة: "شيكو بانزا شكّل خطورة كبيرة جدًا من جبهته اليوم، وكنت أراه الأفضل في هذه المواجهة، مع سيف الجزيري أيضًا".

وتابع: "شيكو بانزا كان يستحق ركلة جزاء في مباراة اليوم، لم أرها وقت اللقاء، ولكن بعد نهاية المباراة تابعت اللقطة مرة أخرى، ونعلم جميعًا أن التحكيم الإفريقي يقع في الكثير من الأخطاء بشكل واضح".