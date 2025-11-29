خالد الغندور يشيد بأداء شيكو بانزا في مباراة الزمالك وكايزر تشيفز.. تفاصيل

أشاد الإعلامي خالد الغندور بـ أداء اللاعب شيكو بانزا في مباراة الزمالك اليوم، أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

أداء شيكو بانزا في مباراة الزمالك

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقدم الزمالك ١ صفر بهدف الجزيري و نهاية الشوط الأول و افضل اداء لشيكو بانزا منذ انتقاله للزمالك".

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية

كان الشوط الأول من مباراة الزمالك ومضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قد انتهى بتقدم الأبيض 1-0، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد بيتر موكابا.

جاء الهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة الثالثة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استغل فيها تشتيت الدفاع.

شهد الشوط الأول عدة أحداث مهمة، أبرزها محاولة سيرينو التي تصدت لها العارضة في الدقيقة السادسة، وهدف غير محتسب للزمالك سجله الجزيري في الدقيقة التاسعة بسبب مخالفة ضد المدافع.

وأجبر الجهاز الفني لكايزر تشيفز على إجراء تبديلين اضطراريين، بدخول سيكا ماكو بدلًا من برادلي كروس في الدقيقة 14، وفيلكازي بدلًا من جاستون سيرينو في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 35، حاول مابوي تهديد مرمى الزمالك بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

ويستعد الزمالك لاستكمال المباراة في الشوط الثاني والحفاظ على التقدم ومحاولة تعزيز النتيجة أمام منافس قوي يسعى للعودة في اللقاء.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا

البدلاء: محمود الشناوي، محمود بنتايج، بارون أوشينج، محمود جهاد، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، آدم كايد، أحمد شريف، وعدي الدباغ.