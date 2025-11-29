قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ومضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بتقدم الأبيض 1-0، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد بيتر موكابا.

جاء الهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة الثالثة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استغل فيها تشتيت الدفاع.

شهد الشوط الأول عدة أحداث مهمة، أبرزها محاولة سيرينو التي تصدت لها العارضة في الدقيقة السادسة، وهدف غير محتسب للزمالك سجله الجزيري في الدقيقة التاسعة بسبب مخالفة ضد المدافع.

 وأجبر الجهاز الفني لكايزر تشيفز على إجراء تبديلين اضطراريين، بدخول سيكا ماكو بدلًا من برادلي كروس في الدقيقة 14، وفيلكازي بدلًا من جاستون سيرينو في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 35، حاول مابوي تهديد مرمى الزمالك بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

ويستعد الزمالك لاستكمال المباراة في الشوط الثاني والحفاظ على التقدم ومحاولة تعزيز النتيجة أمام منافس قوي يسعى للعودة في اللقاء.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا

البدلاء: محمود الشناوي، محمود بنتايج، بارون أوشينج، محمود جهاد، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، آدم كايد، أحمد شريف، وعدي الدباغ.

6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو

