ربنا يبعد عننا العين .. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد: «مدتكيش ربع حقك» |صور

أعلنت البلوجر جهاد أحمد عودتها إلى المطرب الشعبي عصام صاصا، مشيرة إلى مفاجأته لها رغم المشاكل التي دارت بينهما الفترة الأخيرة.



وشاركت جهاد أحمد فيديو للمفاجأة التي أعدها لها عصام صاصا، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أنا مش عارفة أكتب إيه ولا أقول إيه غير إن بجد كان بقالي كتير مفرحتش كده، وفرحت إن كل الناس اللي بحبها جت وفرحوني، والمفاجأة حلوة أوي، وشكرًا ليك يا عصام أوي إنك رغم كل الفترة اللي كلها مشاكل بينا فكرت إنك تفرحني، ربنا يخليك ليا، وشكرًا تاني ليكم كلكم، وعمري ما هنسى اليوم ده".

ورد عصام صاصا عليها قائلاً: "ربنا يقدرني دائمًا وأسعدك، ورغم كل ده أنا مدتكيش ربع حقك على اللي عملتيه معانا في حياتنا، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا العين يا أم حيما".

وعلقت في منشور آخر: "أنا منساش دفا حضنك وطبطبتك على قلبي".