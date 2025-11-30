قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب «كايزر تشيفز» ينتقد تدخلات لاعبي الزمالك وتعمّد إهدار الوقت أمام فريقه.. ماذا قال؟
«بن يوسف» يكشف كواليس تعادل كايزر تشيفز مع الزمالك: مفاجأة محمد صبحي كانت السبب
«الشمعة» و«موت مُفاجئ» يخطفان الأنظار بحضور جماهيري ضخمة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي|شاهد
ربنا يبعد عننا العين .. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد: «مدتكيش ربع حقك» |صور
بناء على شكاوى .. وزير الرياضة: حل مجلس الإسماعيلي لم يكن قرارًا فرديًا
سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025
سكك حديد مصر تستكمل جهودها لنقل الأشقاء السودانيين.. 33 ألف راكب مستفيد من مشروع «العودة الطوعية»
بعد مواجهة الكونفدرالية.. مدرب كايزر تشيفز يشيد بأفضل نجوم الزمالك
تصريحات نارية من طارق السيد: الانتماء للزمالك ثابت منذ الطفولة والشائعات عن الأهلي «أكاذيب»
توصية من جون إدوارد .. كواليس استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز | فيديو
مدرب كايزر تشيفز: هدف الزمالك من «خطأ تحكيمي» ولابد من تطبيق الفار
مسئول مُقرّب من «بوتين» يُهاجم الغرب بسبب سياسات الهجرة.. ويصفها بـ«الكارثة الحضارية»
ربنا يبعد عننا العين .. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد: «مدتكيش ربع حقك» |صور

ربنا يبعد عننا العين.. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد.. النفس اللي بتنفسه
ربنا يبعد عننا العين.. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد.. النفس اللي بتنفسه
علا محمد

أعلنت البلوجر جهاد أحمد عودتها إلى المطرب الشعبي عصام صاصا، مشيرة إلى مفاجأته لها رغم المشاكل التي دارت بينهما الفترة الأخيرة.


وشاركت جهاد أحمد فيديو للمفاجأة التي أعدها لها عصام صاصا، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أنا مش عارفة أكتب إيه ولا أقول إيه غير إن بجد كان بقالي كتير مفرحتش كده، وفرحت إن كل الناس اللي بحبها جت وفرحوني، والمفاجأة حلوة أوي، وشكرًا ليك يا عصام أوي إنك رغم كل الفترة اللي كلها مشاكل بينا فكرت إنك تفرحني، ربنا يخليك ليا، وشكرًا تاني ليكم كلكم، وعمري ما هنسى اليوم ده".

ورد عصام صاصا عليها قائلاً: "ربنا يقدرني دائمًا وأسعدك، ورغم كل ده أنا مدتكيش ربع حقك على اللي عملتيه معانا في حياتنا، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا العين يا أم حيما".

وعلقت في منشور آخر: "أنا منساش دفا حضنك وطبطبتك على قلبي".

