بعد انفصاله بساعات.. عصام صاصا يرد على الانتقادات والشائعات

في الساعات الأولى بعد إعلان انفصاله، نشر عصام صاصا مغني المهرجانات، تعليق بدا فيه منزعجًا من الشائعات والانتقادات الموجهة له.

وكتب صاصا عبر ستوري على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “عارف إن اللي جاي مش أحسن حاجة، بس كل حاجة بتاعت ربنا واللي ربنا عايزه هيكون عايز… بس نخف كدب ونخف كلام، الناس بتتكلم كأنهم عايشين معانا”.

انفصال عصام صاصا

تصدرت جهاد أحمد طليقة المطرب الشعبي عصام صاصا مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك فور إعلانها خبر الإنفصال.

وجاء إنفصال عصام صاصا و جهاد أحمد بعد زواج دام لأكثر من 3 سنوات، وأكدت أن الإنفصال لم يكن حديثا كما يعتقد البعض لكن تم الطلاق من فترة.