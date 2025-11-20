بعد إنفصالها عن عصام صاصا.. من هي جهاد أحمد؟

تصدرت جهاد أحمد طليقة المطرب الشعبي عصام صاصا مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك فور إعلانها خبر الإنفصال.

وجاء إنفصال عصام صاصا و جهاد أحمد بعد زواج دام لأكثر من 3 سنوات، وأكدت أن الإنفصال لم يكن حديثا كما يعتقد البعض لكن تم الطلاق من فترة.

معلومات عن جهاد أحمد طليقة عصام صاصا

أشتهرت جهاد أحمد بأنها بلوجر ومن الشخصيات الناشطة على السوشيال ميديا، ويتابعها حوالي 2 مليون متابع على حسابها الرسمي بالإنستجرام.

أصبحت جهاد أحمد جزء من تريندات كثيرة بسبب علاقتها مع عصام صاصا ، وتصريحاتها العلنية بالأخص خلال فترة تواجده بالسجن.

كانت جهاد أحمد ترتدي الحجاب لكنها خلعته وأكدت أنها سوف تعيد ارتدائه مره أخرى.

عندما سجن عصام صاصا عرفت جهاد أحمد بدعهما ومساندته في المحنة وكانت تحرص على نشر رسائل مؤثرة على السوشيال ميديا.