أمينة خليل تتألق رفقة زوجها بفستان بلغ سعره 49 ألف حنيها

شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها خلال حضورها إحدى فعاليات الموضة في دبي.



وتألقت امينة خليل، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون البنى الفاتح من Ilaisarai وسعره 49 ألف جنيه مصري.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز امينة خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد امينة خليل ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.