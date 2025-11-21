قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

التحريف بطريقة مسيئة.. بلاغ يتهم صاصا بسرقة لحن أغنية شيرين

عصام صاصا
عصام صاصا
محمد البدوي

كشف المحامي سامح قناوي، مقدم البلاغ ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا، عن قضية سرقة لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكداً أن استخدام اللحن دون تصريح يُعد استيلاءً على حقوق الملكية الفكرية. 


وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البلاغ لم يقتصر على استخدام اللحن فقط، بل شمل تحريف كلمات الأغنية بطريقة مسيئة وغير لائقة.

وأشار قناوي إلى أن القانون ينص على أن الملحن يمتلك حق اللحن، ويقوم بالتنازل عنه للمطرب الذي يغنيه، وأن أي شخص آخر يريد استخدام نفس اللحن يجب أن يحصل على تنازل رسمي من الملحن، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

 حقوق الملكية الفكرية

وأكد المحامي أن من يسرق أو يستولي على حقوق الملكية الفكرية سيُحاكم أمام المحكمة الاقتصادية، ويطلب منه التعويض المناسب عن الضرر، مشيراً إلى أن القضية أحيلت بالفعل إلى المحكمة يوم 6 يناير.

 أغاني التسعينات والألفينات

وعن مدى انتشار هذه الظاهرة، قال قناوي إن حالة عصام صاصا ليست فردية، مشيراً إلى أن العديد من مؤدي المهرجانات يستخدمون ألحاناً مأخوذة من أغاني التسعينات والألفينات بدون إذن، ويضعون عليها كلماتهم الخاصة ويحققون أرقام مشاهدة عالية على منصات مثل يوتيوب، متجاهلين حقوق الملحنين والفنانين.


وأشار المحامي إلى أن التصالح مع المخالفين ممكن، من خلال دفع تعويض مالي، لكنه شدد على أن الحق القانوني للفنانين والملحنين محفوظ، وأن المحكمة هي الجهة التي تحدد قيمة التعويض في حال رفض المخالفون الحل الودي.

شيرين صاصا عصام صاصا الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية

مقاومة الأنسولين
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
