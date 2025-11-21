التحريف بطريقة مسيئة.. بلاغ يتهم صاصا بسرقة لحن أغنية شيرين

كشف المحامي سامح قناوي، مقدم البلاغ ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا، عن قضية سرقة لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكداً أن استخدام اللحن دون تصريح يُعد استيلاءً على حقوق الملكية الفكرية.



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البلاغ لم يقتصر على استخدام اللحن فقط، بل شمل تحريف كلمات الأغنية بطريقة مسيئة وغير لائقة.

وأشار قناوي إلى أن القانون ينص على أن الملحن يمتلك حق اللحن، ويقوم بالتنازل عنه للمطرب الذي يغنيه، وأن أي شخص آخر يريد استخدام نفس اللحن يجب أن يحصل على تنازل رسمي من الملحن، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

حقوق الملكية الفكرية

وأكد المحامي أن من يسرق أو يستولي على حقوق الملكية الفكرية سيُحاكم أمام المحكمة الاقتصادية، ويطلب منه التعويض المناسب عن الضرر، مشيراً إلى أن القضية أحيلت بالفعل إلى المحكمة يوم 6 يناير.

أغاني التسعينات والألفينات

وعن مدى انتشار هذه الظاهرة، قال قناوي إن حالة عصام صاصا ليست فردية، مشيراً إلى أن العديد من مؤدي المهرجانات يستخدمون ألحاناً مأخوذة من أغاني التسعينات والألفينات بدون إذن، ويضعون عليها كلماتهم الخاصة ويحققون أرقام مشاهدة عالية على منصات مثل يوتيوب، متجاهلين حقوق الملحنين والفنانين.



وأشار المحامي إلى أن التصالح مع المخالفين ممكن، من خلال دفع تعويض مالي، لكنه شدد على أن الحق القانوني للفنانين والملحنين محفوظ، وأن المحكمة هي الجهة التي تحدد قيمة التعويض في حال رفض المخالفون الحل الودي.