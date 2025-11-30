«بن يوسف» يكشف كواليس تعادل كايزر تشيفز مع الزمالك: مفاجأة محمد صبحي كانت السبب

تحدّث التونسي خليل بن يوسف، مدرب فريق كايزر تشيفز، عن تعادل فريقه اليوم السبت مع نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025/2026.

وقال بن يوسف في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» على قناة الحياة: "توقعنا تشكيل الزمالك اليوم بشكل كامل باستثناء حارس المرمى، كنا نتوقع أن يشارك محمد عواد كما حدث في المباريات الماضية".

وتابع: "كانت مفاجأة لنا عندما وجدنا أن محمد صبحي هو من يجري عمليات الإحماء، واستبعاد عواد نهائيًا من اللقاء، ولكننا تعاملنا مع الأمر".

وأتم: "لم نكن نتوقع أن يأتي هدفنا من هذا الخطأ من صبحي، ولكنه أمر وارد فقد يكون أخطأ في تقدير الكرة، وحارسنا أيضًا أخطأ في كرة هدف الزمالك، وهذا الأمر يحدث بشكل طبيعي".