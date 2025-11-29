قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ناقد رياضي ينتقد استبعاد عواد ويحمّل المسئولين خطأ مشاركة صبحي أمام كايزر تشيفز

يارا أمين

انتقد الناقد الرياضي خالد طلعت قرار الجهاز الفني للزمالك باختيار الحارس محمد صبحي في مباراة كايزر تشيفز بدلاً من محمد عواد، مؤكدًا أن عواد كان الأحق بحراسة مرمى الفريق في ظل تألقه الواضح خلال الفترة الأخيرة.

وكتب طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ربنا اسمه العدل .. كان لازم محمد عواد هو اللي يكمل في حراسة مرمى الزمالك في ماتش النهاردة بعد تألقه الكبير في الفترة الأخيرة ، لكن قرار غريب باشراك محمد صبحي كان لازم ده يحصل والزمالك يفقد فوز مهم جدا بخطأ قاتل من صبحي في أخر ثانية سواء قرار اشراك صبحي كان من أحمد عبد الرؤوف أو كان من جون ادوارد زي ما الزميل اسلام صادق أكد كده امبارح لازم اللي أخد القرار ده يتحاسب ويتعاقب".

وعاد فريق الزمالك من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة بعد تعادله مع كايزر تشيفز بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد بيتر موكابا.

ترتيب الزمالك

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف المصري المتصدر الذي يمتلك 6 نقاط.

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم.. طعم غني ومميز

نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

بي واي دي تستدعي 89 ألف سيارة هجينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البطارية

دراسة تحذر: تناول كبار السن الطعام بمفردهم يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

