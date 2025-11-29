ناقد رياضي ينتقد استبعاد عواد ويحمّل المسئولين خطأ مشاركة صبحي أمام كايزر تشيفز

انتقد الناقد الرياضي خالد طلعت قرار الجهاز الفني للزمالك باختيار الحارس محمد صبحي في مباراة كايزر تشيفز بدلاً من محمد عواد، مؤكدًا أن عواد كان الأحق بحراسة مرمى الفريق في ظل تألقه الواضح خلال الفترة الأخيرة.

وكتب طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ربنا اسمه العدل .. كان لازم محمد عواد هو اللي يكمل في حراسة مرمى الزمالك في ماتش النهاردة بعد تألقه الكبير في الفترة الأخيرة ، لكن قرار غريب باشراك محمد صبحي كان لازم ده يحصل والزمالك يفقد فوز مهم جدا بخطأ قاتل من صبحي في أخر ثانية سواء قرار اشراك صبحي كان من أحمد عبد الرؤوف أو كان من جون ادوارد زي ما الزميل اسلام صادق أكد كده امبارح لازم اللي أخد القرار ده يتحاسب ويتعاقب".

وعاد فريق الزمالك من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة بعد تعادله مع كايزر تشيفز بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد بيتر موكابا.

ترتيب الزمالك

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف المصري المتصدر الذي يمتلك 6 نقاط.