حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل

علّق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على تعادل الزمالك أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مؤكدًا أن خطأ الحارس محمد صبحي في الدقائق الأخيرة كان سببًا مباشرًا في فقدان الفريق للنقاط الكاملة في المباراة.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “خطأ غير معقول من صبحي في الدقائق الأخيرة منح كايزر تشيفز التعادل فقد افلتت الكرة من بين يديه مع ان صبحي كان يمسك بكل الكرات طوال المباراة”.

وتابع: "كايزر تشيفز فريق مش سهل تنقصة مهارة انهاء الهجمات وكرته ارضية ويتبادلها كثيرا، تقدم مبكر للزمالك بهدف الحزيرى والغاء هدفا ثانيا للجزيرى "من غير ليه “ لكن كيف كان الجزيرى خارج التشكيل ايام فيريرا”.

واختتم: “ وفرصة ضاعت في بداية الشوط الثاني وكايزر تشيفز يمتلك الكرة كثيرا والهجمات المنظمة للزمالك في ربع الساعة الأخير كانت افضل دفاع وراحة قليلا لصبحي وحسام والونش وفتوح وعمر جابر من مواجهةً لاعبي كايزر”.

تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

عاد فريق الزمالك من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة بعد تعادله مع كايزر تشيفز بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد بيتر موكابا.