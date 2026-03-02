أعمال مميزة.. نيقولا معوض: فخور بالدراما اللبنانية مؤخرا

قال الفنان نيقولا معوض، إن الدراما اللبنانية شهدت في السنوات الأخيرة مسلسلات مميزة وحملت أعمالًا جيدة، مؤكدًا أن الصناعة نفسها ما زالت تعاني من ضعف في هيكلها بسبب قلة عدد المنتجين وقلة الأعمال المنتجة.

وأضاف «معوض»، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، أن هذا الضعف لا يقلل من جودة الأعمال الحالية، مشيدًا بما قدمته شركات الإنتاج مثل «الصباح» و«إيجل فيلمز»، ومشيرًا إلى مسلسل جديد تنتجه «مروه جروب» عن السجون السورية والمساجين اللبنانيين المعتقلين في سوريا، مؤكدًا أن التريلر أعجبه جدًا.

وأشار نيقولا معوض إلى أن الفنان اللبناني يظل مظلومًا في مصر مقارنة بالفنانة اللبنانية، حيث يلقى الطلب على الأخيرة بشكل أكبر بسبب جمالها، في حين لا يحظى الممثل اللبناني بنفس الاهتمام، سواء في الدراما المصرية أو السورية، رغم وجود مواهب كبيرة تستحق التقدير.