نيقولا معوض: غيرت رأيي واتخذت قرارًا بخوض تجربة الإعلانات

حل الفنان نيقولا معوض ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

وقال نيقولا معوض :" زمان كنت رافض اعمل إعلانات لماركات كثيرة وانا شايف عن الممثل مش لازم يعمل إعلانات ".



وأكمل نيقولا معوض :" غيرت رايي واتخذت قرار إني لازم أعمل إعلانات وعملت إعلانات"، مضيفا:" مكنتش عارف إيه سبب قراري ده ".

وأضاف نيقولا معوض، أنه تعرض لكثير من «النفسنة» في مشواره، موضحًا أنه كان يتعامل مع هذه المواقف بالتجاهل التام، وكأن أصحابها غير موجودين، معتبرًا أن تجاهل السلبيات هو أفضل وسيلة للحفاظ على طاقته وتركيزه.

وتحدث نيقولا معوض عن إحساسه السريع بمرور الوقت، قائلًا إن العمر يجري به، وشعر بذلك بوضوح عندما دخلت ابنته المدرسة، مؤكدًا أنه سيظل يراها طفلة صغيرة حتى لو تزوجت يومًا ما.

