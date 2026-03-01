نيقولا معوض: التعليقات السلبية جزء من ضريبة الشهرة

كشف الفنان نيقولا معوض، عن تأثير التعليقات السلبية على مشاعره وأدائه الفني، مؤكدًا أنه دائمًا يسعى لأن يكون صادقًا وحقيقيًا في آرائه وأعماله.

وقال: «أنا بمثل، بس بحب أبقى حقيقي وأقول آرائي دايمًا، حتى لو ساعات ده بيزعج الناس».

وأضاف نيقولا معوض، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشهرة تأتي معها ضغوط كبيرة، متابعًا: «لما أقول حاجة هتلاقي هجوم كتير، ودي ضريبة الشهرة، بتضطر إنك ما تقولش رأيك أحيانًا».

وأكد نيقولا معوض، أنه يحاول أن يحافظ على واقعيته وسط النقد، معقبًا: «أنا بسمع لو بطريقة مؤدبة، لكن أول ما بشوف قلة أدب خلاص بقى».

وتحدث نيقولا عن تجربته مع الانتقادات البنّاءة، مشيرًا إلى أن بعض الأصدقاء المقربين يساعدونه على تصحيح تصرفاته، خاصة عندما يشعر بالاندفاع أو الغضب، مؤكدًا أن التواصل الصحيح واحترام الآخرين يظل دائمًا أساس التعامل، حتى مع جمهور السوشيال ميديا.