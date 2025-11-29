الزمالك يواجه كايزر تشيفز بدون عواد والسعيد ودونجا

غاب محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة كايزر تشيفز اليوم السبت، في تمام الثالثة عصرًا على ملعب بيتر موكابا، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية، حيث لم يتواجد ضمن التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء.

وكان عواد قد شارك بصورة طبيعية في مران الزمالك الختامي الذي أقيم أمس الجمعة على ملعب المباراة.

كما استبعد المدير الفني للزمالك، اللاعب عمرو ناصر من قائمة الفريق لمواجهة كايزر تشيفز، بالإضافة إلى الغائبين للإصابة الذين لم يسافروا مع بعثة الزمالك إلى جنوب أفريقيا، أبرزهم عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف المصري المتصدر الذي يملك العلامة الكاملة، بعد فوزه أمس السبت على زيسكو الزامبي.