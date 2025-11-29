استبعاد محمد عواد وعمرو ناصر من قائمة الزمالك للقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية

استبعد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك كل من محمد عواد وعمرو ناصر من قائمة الفريق لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقررة بعد قليل على ستاد بيتر موكابا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل الأساسي للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا

أما قائمة البدلاء فتضم: محمود الشناوي، محمود بنتايج، بارون أوشينج، محمود جهاد، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، آدم كايد، أحمد شريف، وعدي الدباغ.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل من دور المجموعات بالكونفدرالية.