تقارير: روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون بمسؤولين أوكران في فلوريدا

فرناس حفظي

صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة رويترز بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجتمعون مع مسؤولين أوكرانيين في فلوريدا غدًا. 

يأتي هذا وسط تقارير عن سفر وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة لمناقشة اتفاق لإنهاء الحرب في روسيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفدًا بقيادة مستشاره للأمن القومي، رستم عمروف، في طريقه إلى الولايات المتحدة لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا.

وكتب زيلينسكي على شبكة إكس: "الهدف واضح - تنظيم الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب بسرعة وفعالية". وأضاف أنه يتوقع دمج نتائج المحادثات السابقة التي عُقدت في جنيف في خطة.

وفي وقت سابق، صرح مصدر أمني في جهاز الأمن الأوكراني لرويترز بأن أوكرانيا تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط تابعتين لـ"أسطول الظل" الروسي، واللتين تعرضتا للقصف أمس في البحر الأسود قرب تركيا.

وخلال الحرب، فرضت الدول الغربية عقوبات على الناقلتين لنقلهما النفط الروسي.

وأوضح المصدر أن الناقلتين تعرضتا لهجوم من طائرات مسيرة، ما أدى إلى تعطيلهما.

وزعم أن هذه عملية خاصة نفذها جهاز الأمن والبحرية، وفي لقطات نشرتها وسائل الإعلام الأوكرانية، شوهدت طائرات مسيرة تقترب من الناقلتين وتنفجر.


 

