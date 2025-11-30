مدرب «كايزر تشيفز» ينتقد تدخلات لاعبي الزمالك وتعمّد إهدار الوقت أمام فريقه.. ماذا قال؟

أوضح التونسي خليل بن يوسف، مدرب فريق كايزر تشيفز، أنه يرى أن هدف فريق الزمالك في مباراة اليوم بين الفريقين في كأس الكونفدرالية الإفريقية جاء من خطأ ولم يحتسبه الحكم.

وقال بن يوسف في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» على قناة الحياة: "هدف الزمالك اليوم جاء من خطأ واضح، ولكن الحكم لم يحتسبه، وأيضًا الأبيض كان يستحق ركلة جزاء لم تُحتسب".

وتابع: "التحكيم الإفريقي يشهد الكثير من الأخطاء، ومن الضروري تطبيق تقنية الفار، فقد تابعنا ما حدث أيضًا في مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي يجب تطبيق التقنية في دور المجموعات".

وأتم: "لاعبو الزمالك أيضًا تعمدوا السقوط وإهدار الكثير من الوقت أمامنا، وكان هناك تدخلات عنيفة منهم لم يحتسبها الحكم، وفقدنا أهم لاعبينا وأفضلهم في الفترة الأخيرة، وهو سيرينو، بسبب تدخل عليه"