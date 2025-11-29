قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

كريم عاطف

بعد أربع سنوات من ظهورها الأول كسيارة اختبارية في معرض طوكيو، تستعد تويوتا للكشف رسميا عن النسخة المخصصة للطرق من سيارتها الرياضية المنتظرة، والتي حصلت أخيرًا على اسمها الرسمي: GR GT هذا الإعلان جاء قبل أيام قليلة من ظهورها العالمي، عبر إعلان تلفزيوني في اليابان قدم أول لقطات شبه مكتملة للسيارة الجديدة.

الإعلان استعاد تاريخ تويوتا الرياضي بعرض السيارة إلى جانب اثنتين من أهم أيقوناتها: LFA و2000GT، وبدأ الفيديو بصوت محرك الـV10 الشهير للـLFA، ثم صوت محرك من ست أسطوانات، قبل أن ينتقل إلى النغمة القوية لمحرك V8 الذي ستعتمده السوبركار الجديدة، ورغم تقليل الإضاءة لإخفاء التفاصيل الدقيقة، فقد أظهر الإعلان ملامح واضحة لهيكل عريض ومصابيح مستوحاة من سيارات السباق.

وفي الوقت نفسه، تعمل تويوتا على تطوير نسخة GT3 المخصصة للسباقات التحملية، ضمن خطة توسع فريق Gazoo Racing على الساحة الدولية، وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق تطوير محرك V8 جديد، مع توقعات بأن يظهر في طرازات مستقبلية من لكزس، وربما يشكل الأساس لسوبركار جديدة تحمل اسم LFR.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن المحرك الجديد يأتي بسعة 4.0 لتر مع شاحنين توربينيين، غير أن تويوتا لم تكشف بعد عن الأرقام الرسمية المتعلقة بالقوة والأداء، كما لم تؤكد ما إذا كانت السيارة ستحصل على دعم هجيني.

أما فيما يخص السعر، فتشير التوقعات إلى أن GR GT ستتجاوز بسهولة حاجز 100 ألف دولار، مع احتمالات أن يبدأ السعر من نحو 150 ألف دولار وفق المقارنات التي أجرتها تويوتا مع الجيل السابق من مرسيدس AMG GT، ورغم ذلك، ستظل أقل سعرا بكثير من LFA التي بيعت عند إطلاقها مقابل 375 ألف دولار.

ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن السيارة يوم الجمعة 5 ديسمبر، يلي ذلك ظهورها العلني أمام الجمهور في معرض طوكيو للسيارات 2026 خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير.

معرض طوكيو تويوتا GR GT سيارة رياضية GT3 سيارات سباق

