للرحلات العائلية.. شيري تقدم سيارة TIGGO9 CSH الهجينة والجديدة كليا

كشفت شركة شيري عن إمكانيات سيارتها الهجينة الجديدة TIGGO9 CSH، التي تستهدف تقديم مستوى أعلى من الراحة والهدوء داخل المقصورة، مع مساحة عملية تناسب الرحلات العائلية الطويلة، وتأتي هذه الخطوة مع تزايد الطلب على السيارات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الأداء الاقتصادي والرفاهية الداخلية.

وتعتمد السيارة على منظومة هجينة تضم ثلاثة محركات مدعومة بتقنية 3DHT، التي صممت لتوفير نقل قوة أكثر سلاسة واستجابة مستقرة في مختلف ظروف القيادة، وتؤكد الشركة أن هذه التقنية تتيح تجربـة قيادة متزنة دون اندفاع مفاجئ، ما يضمن راحة واضحة للركاب خلال السير على الطرق السريعة أو داخل المدن.

وتمنح أبعاد السيارة وقاعدة العجلات البالغة 2800 ملم مساحة داخلية واسعة، مع مقاعد 5+2 قابلة للطي توفر مرونة في ترتيب الصفوف بحسب الحاجة، وعند طي الصفين الثاني والثالث، تتحول المقصورة إلى مساحة كبيرة قابلة للاستخدام في الاسترخاء أثناء السفر، كما تضم السيارة أكثر من 30 مساحة تخزين عملية، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 819 لترا و 2065 لترا، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

وتركز شيري في هذا الطراز على تعزيز الهدوء داخل المقصورة، عبر 14 منطقة عزل صوتية وزجاج أمامي مزدوج الطبقات، إضافة إلى نظام إلغاء الضوضاء ENC، كما تأتي السيارة بنظام صوتي من SONY يضم 14 سماعة، مع سماعة مخصصة في مسند رأس السائق للمكالمات والملاحة دون إزعاج الركاب.

وتشمل مزايا الراحة مقعد الراكب الأمامي المزود بوظيفة تدليك هوائي من 10 نقاط، مع توزيع متوازن للهواء عبر 17 فتحة تكييف تغطي الصفوف الثلاثة.

وتسعى شيري من خلال TIGGO9 CSH إلى تعزيز حضورها في فئة السيارات العائلية الهجينة، عبر الجمع بين الرحابة والتجهيزات الراقية وهدوء التجربة الداخلية.