فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
تكنولوجيا وسيارات

للرحلات العائلية.. شيري تقدم سيارة TIGGO9 CSH الهجينة والجديدة كليا

سيارة TIGGO9 CSH
كريم عاطف

كشفت شركة شيري عن إمكانيات سيارتها الهجينة الجديدة TIGGO9 CSH، التي تستهدف تقديم مستوى أعلى من الراحة والهدوء داخل المقصورة، مع مساحة عملية تناسب الرحلات العائلية الطويلة، وتأتي هذه الخطوة مع تزايد الطلب على السيارات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الأداء الاقتصادي والرفاهية الداخلية.

وتعتمد السيارة على منظومة هجينة تضم ثلاثة محركات مدعومة بتقنية 3DHT، التي صممت لتوفير نقل قوة أكثر سلاسة واستجابة مستقرة في مختلف ظروف القيادة، وتؤكد الشركة أن هذه التقنية تتيح تجربـة قيادة متزنة دون اندفاع مفاجئ، ما يضمن راحة واضحة للركاب خلال السير على الطرق السريعة أو داخل المدن.

وتمنح أبعاد السيارة وقاعدة العجلات البالغة 2800 ملم مساحة داخلية واسعة، مع مقاعد 5+2 قابلة للطي توفر مرونة في ترتيب الصفوف بحسب الحاجة، وعند طي الصفين الثاني والثالث، تتحول المقصورة إلى مساحة كبيرة قابلة للاستخدام في الاسترخاء أثناء السفر، كما تضم السيارة أكثر من 30 مساحة تخزين عملية، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 819 لترا و 2065 لترا، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

وتركز شيري في هذا الطراز على تعزيز الهدوء داخل المقصورة، عبر 14 منطقة عزل صوتية وزجاج أمامي مزدوج الطبقات، إضافة إلى نظام إلغاء الضوضاء ENC، كما تأتي السيارة بنظام صوتي من SONY يضم 14 سماعة، مع سماعة مخصصة في مسند رأس السائق للمكالمات والملاحة دون إزعاج الركاب.

وتشمل مزايا الراحة مقعد الراكب الأمامي المزود بوظيفة تدليك هوائي من 10 نقاط، مع توزيع متوازن للهواء عبر 17 فتحة تكييف تغطي الصفوف الثلاثة.

وتسعى شيري من خلال TIGGO9 CSH إلى تعزيز حضورها في فئة السيارات العائلية الهجينة، عبر الجمع بين الرحابة والتجهيزات الراقية وهدوء التجربة الداخلية.

شيري TIGGO9 TIGGO9 CSH منظومة هجينة سيارة هجينة سيارة شيري

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

أرشيفية

سبب مواقفها الداعمة لفلسطين.. إسرائيل تصف دبلن بـ" عاصمة معاداة السامية في العالم"

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدعو إلى شراكات استراتيجية مستدامة ومشروعات تنموية بين ضفتي المتوسط

وزير خارجية كوبا

وزير خارجية كوبا يندد بعمليات التشويش الكهرومغناطيسي الناتج عن الانتشار العسكري الأمريكي

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم.. طعم غني ومميز

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

الذكاء
بي واي دي تستدعي 89 ألف سيارة هجينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البطارية

بي واي دي
دراسة تحذر: تناول كبار السن الطعام بمفردهم يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة

تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

