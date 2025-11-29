سيارة كهربائية تستغرق 24 ساعة في الشحن.. وأصحابها يقاضون الشركة

دخلت شركة VinFast الفيتنامية في أزمة قانونية جديدة داخل الولايات المتحدة، بعدما تقدّم عدد من مالكي سيارة VF 8 Plus AWD بدعوى جماعية يتهمون فيها الشركة بـ التضليل في الإعلانات الخاصة بسرعات الشحن.

ويقول الملاك إن السيارة لا تشحن بالسرعات التي سبق للشركة الإعلان عنها، بل تعمل بقدرة أقل من 2 كيلوواط فقط في بعض الحالات، ما يعني أن البطارية تحتاج ما يقرب من يوم كامل لإعادة الشحن بالكامل.

مشكلات تقنية تعطل الشحن عند 32 أمبير

وفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة، يؤكد الملاك أن السيارة تتوقف عن العمل عند محاولة الشحن على قدرة 32 أمبير، وهي القدرة التي تعد معيارًا أساسيًا لكثير من السيارات الكهربائية المنافسة.

ويضيفون أن عملية الشحن تتوقف تمامًا أو تنتقل إلى قدرة ضعيفة للغاية، مما يجعل استخدام السيارة اليومية تحديًا حقيقيًا، ويؤثر على الثقة في العلامة التي تحاول إثبات نفسها في الأسواق العالمية.

المحكمة توقف الدعوى وتحيلها إلى التحكيم

ورغم حساسية القضية، أصدر القاضي المختص قرارًا بإيقاف الدعوى الجماعية مؤقتًا، مع إحالة القضية إلى التحكيم الفردي بين كل مالك والشركة بشكل منفصل.

يعني هذا القرار أن مسار القضية قد يصبح أطول وأعقد، لكنه في الوقت نفسه يخفف الضغط المباشر على VinFast من دعوى جماعية كبيرة كان يمكن أن تضر بسمعتها أكثر.

تداعيات جديدة على صورة VinFast عالميًا

تأتي هذه التطورات في وقت تحتاج فيه الشركة إلى تعزيز ثقة المستهلكين في أسواق مثل الولايات المتحدة وكندا، حيث تواجه منافسة شرسة من علامات راسخة.

وتعتبر مشكلة الشحن البطيء من أكثر القضايا حساسية في عالم السيارات الكهربائية، لأنها ترتبط مباشرة بتجربة المالك اليومية، وقد تؤثر على ولاء العملاء مستقبلًا.