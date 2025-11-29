قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

تقى الجيزاوي

أشادت الفنانة يسرا عن فيلم “الست”من بطولة الفنانة مني زكي بعد طرح التريلر الخاص به ، والذى من المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت يسرا خلال لقائها مع et بالعربي ، أنها بتطلب من الجمهور مشاهدة فيلم عظيم لفنانة عظيمة مثل منى زكي لمخرج رائع وهو مروان حامد.

واضافت يسرا، انها شاهدت تريلر الفيلم وانها تفاجأت لأنها تعلم جيدا المجهود الذى بذل فى الفيلم.

وعن الشبه بين مني زكي وكوكب الشرق أم كلثوم ، قالت يسرا: "اقتنعت بالشبه بين منى زكي والست أم كلثوم بنسبة 100% بعد ما شوفا اللوك والمكياج والمخرج عليه عامل كبير ومني زكي ممثلة كبيرة جدا ومهمة فى جيلها ودى هتكون من اهم خطواتها الفنية بلا شك".

كشفت الفنانة منى زكي عن البرومو التشويقي الأول  لأحدث افلامها المنتظرة “الست” ، والذى من المقرر ان يطرح فى دور العرض السينمائية يوم 10 ديسمبر المقبل.

كشف البرومو عن عدة مراحل فى حياة كوكب الشرق التي تجسد شخصيتها الفنانة منى زكي في مراحل عمرية مختلفة.

وكشف البرومو عن مشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد حلمي، آسر ياسين، كريم عبد العزيز،سيد رجب ، محمد فراج، أحمد أمين، أمينة خليل، نيللي كريم، عمرو سعد.

كواليس تجسيد منى زكي لشخصية أم كلثوم

تقدم الفنانة منى زكي فيلم "الست" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل العديد من النجوم ضيوف الشرف على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، سيد رجب.

احمد مراد : منى زكي من اهم فنانات الوطن العربي

وكان صرح احمد مراد في تصريحات تليفزيونية سابقة ، إنّ «منى زكي من أهم الفنانات في الوطن العربي، نظراً لاختياراتها القيّمة، كما أنها وصلت إلى مستوى متميز في النضج الفني، الأمر الذي يؤهلها لتقديم الرؤية الفنية للشخصية، بشكلٍ احترافي

وأضاف أن «منى شخصية قلوقة دوماً تجاه عملها، لكنها شخصية متعاونة وتبذل مجهوداً ضخما طوال فترة التحضير للمشروع»، لافتاً إلى إدراكها الكامل بأن تجربتها في فيلم «الست» بمثابة دور فيصلي في مشوارها الفني كله.

