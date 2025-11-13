ندوة حوارية للفنانة يسرا ضمن فعاليات مهرجان مراكش

يقدم مهرجان مراكش السينمائي الدولي عدد من الجلسات الحوارية مع نجوم من داخل وخارج الوطن العربي وعلى رأسهم الفنانة يسرا.

أعلن المهرجان أيضاً عن جلسات الحوارية مع الكوري الجنوبي بونغ جون هو، والممثلة جودي فوستر، والمنتج الهندي كاران جوهر، نادين لبكي، والمخرج غييرمو ديل تورو، جعفر بناهي وغيرهم.



‎يترأس المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار لجنة تحكيم الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي سيُقام من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025.

‎

ستُمنح لجنة التحكيم جائزة النجمة الذهبية لأحد الأفلام الطويلة الـ14 المشاركة في المسابقة الرسمية، والتي تمثل أعمالًا أولى أو ثانية لمخرجيها، في إطار اكتشاف مواهب سينمائية جديدة من مختلف أنحاء العالم.

وتفتتح هذه الدورة الثانية والعشرون بفيلم "سلك الرجل الميت"، كوميديا سوداء ومبهجة من إخراج غوس فان سانت، تقدم هجاء بديعا للإعلام والرأسمالية. وتقدم مريم التوزاني فيلم "زنقة مالقة"، الذي يعرض صورة رقيقة سخية لسيدة من الجالية الإسبانية القاطنة في طنجة، تجسدها ببراعة الممثلة كارمن مورا.

وفي إطار التكريم، يكشف المخرج غييرمو ديل تورو عن رؤيته الفنية الرومانسية لفرانكشتاين مع جاكوب الوردي، بينما تقدم جودي فوستر فيلم الكوميديا البوليسي الممتع "حياة خاصة"، التي أخرجته ريبيكا زلوتوفسكي.