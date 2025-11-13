نانسي عجرم ضيفة مني الشاذلي .. اليوم

تحل اليوم، الفنانة نانسي عجرم ضيفة على برنامج" معكم مني الشاذلي، والمذاع علي قناة on E .

ومن المقرر أن يتم إذاعة الجزء الأول من الحلقة اليوم، فيما يذاع الجزء ،الثاني غدًا، الجمعة.

وخلال اللقاء تتحدث نانسي عجرم كما لم تتحدث من قبل، وحكت عن الدور الكبير الذي لعبه والدها منذ طفولتها في تنمية موهبتها والعمل عليها وخروجها للنور.

وتألقت نانسي عجرم، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية توب باللون الأسود و نسقت معه جيب باللون الذهبي القصير .

واختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نانسي، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.