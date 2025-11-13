ربنا يسعدكم ويهنيكم.. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها

هنأت الفنانة فيفي عبده، الفنانة مي عز الدين، بمناسبة زواجها.

وكتبت فيفي عبده عبر فيسبوك: “الف مبروك لحبيبتي الغالية مي عز الدين وعريسها احمد تيمور ربنا يسعدكم ويهنيكم وعقبال كل البنات والشباب”.

وحرص عدد من النجوم على تقديم التهاني للنجمة مي عز الدين، على رأسهم الفنان تامر حسني الذي كتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستجرام كتب: مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح، النجمة الجميلة مي عز الدين، وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور ربنا يسعدكم يارب مليون مبروك.

بينما رد أحمد تيمور على تامر حسني ممازحًا إياه بالإشارة إلى الدور الشهير الذي قدّمته مي عزالدين أمام تامر حسني، حيث كتب: “سلمى في عينيا يا عمر متقلقش» ما حمل طابعًا شخصيًا يدل على علاقة قوية بينهم”.