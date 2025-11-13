قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030
توقف الدعاية وبدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. في هذا الموعد
هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-11-2025
المستوطنون اليهود يحرقون المصاحف في مسجد بالضفة الغربية
إنهاء أطول إغلاق حكومي بتاريخ الولايات المتحدة بتوقيع ترامب على قانون "تمويل الحكومة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا.. ويل سميث في "الشارقة للكتاب" كأول مشاركة له بمعرض دولي

ويل سميث
ويل سميث
أ ش أ

 لأول مرة في تاريخه الإبداعي الممتد لأكثر من 30 عاماً، يشارك النجم العالمي ويل سميث في معرض دولي للكتاب، حيث تستضيفه فعاليات الدورة الـ 44 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" 2025 في جلسة حوارية تقام غدا الجمعة .


وتتيح هذه المشاركة لجمهور الفن والأدب فرصة فريدة للاستماع إلى النجم ويل سميث مباشرة والاطلاع على محطات من مسيرته الاستثنائية في الكتابة، والسينما، والموسيقى، وريادة الأعمال، وتقديم رؤيته وتجاربه حول الإصرار والمثابرة والتطور الفني.


وحول هذه المشاركة، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: "تجسد مشاركة النجم العالمي ويل سميث رؤية معرض الشارقة الدولي للكتاب تجاه الاحتفاء بالفن والإبداع، فهو يمثل تجربة إبداعية متعددة الأبعاد، تبدأ من السينما والتمثيل إلى الموسيقى والغناء وصولاً إلى الكتابة الإبداعية والتأليف، وهو ما يعبر عن رسالة المعرض تجاه تقدير كافة أشكال فنون التعبير التي ترتقي بوعي الإنسان وتفتح أمامه مسارات جديدة للمعرفة والخيال".


ويُعد ويل سميث إلى جانب تجربته كممثل ونجم سينمائي، مؤلفاً للكتب الأكثر مبيعاً، إذ نشر بمشاركة الكاتب مارك مانسون سيرته الذاتية التي لاقت استحسان النقاد والقراء بعنوان "ويل"، والتي تقدم رؤى متعمقة حول نشأته ورحلته الإبداعية والدروس التي تعلمها خلال مسيرته الطويلة تحت الأضواء. كما ألّف كتاب الأطفال "نحن الاثنان فقط" المستوحى من أغنيته الشهيرة التي تحتفي بالرابط الوثيق بين الأب والابن. 


وتزخر مسيرة ويل سميث بإنجازات استثنائية في السينما والموسيقى، حيث حصد جائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد"، وفاز بجائزتي "جولدن جلوب" و"بافتا" عن الدور نفسه. كما ترشح لجوائز الأوسكار عن أدواره في فيلم "علي" الذي يوثق حياة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، وفيلم "السعي للسعادة" الذي يوثق حياة رجل الأعمال كريستوفر غاردنر. وفي مجال الموسيقى، فاز ويل سميث بأربع جوائز "جرامي" وأصدر عدة أغنيات منفردة تصدرت قوائم أكثر الأغنيات رواجاً وانتشاراً، معززاُ إرثه الفني متعدد المجالات.


وإلى جانب نجاحه الفني، يُعد سميث أيضاً رائد أعمال ومبتكراً بارزاً؛ إذ شارك في تأسيس شركة "ويست بروك"، وهي شركة إعلام وترفيه تنتج محتوى أصيل، إلى جانب "دريمرز في سي"، وهو صندوق رأس مال استثماري يدعم الشركات الناشئة، إضافة إلى شركة "مينت فاكتوري"،التي تجمع بين الأزياء والتجارة وثقافة "البوب". وتعكس هذه المبادرات التزامه بتعزيز الأثر الإبداعي والثقافي خارج حدود السينما والموسيقى.
 

النجم العالمي ويل سميث معرض دولي للكتاب معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 جمهور الفن والأدب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي

انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

ترشيحاتنا

اكتشاف نُصب اليابان

اكتشاف لغز المحيط الهادئ في اليابان.. ما علاقته بأهرامات الجيزة؟

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس .. احذر السمنة وشرب الخمر

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس.. احذر السمنة والتدخين

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد