موزمبيق تكتب التاريخ وتحقق أول فوز في تاريخ مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية

حَسَمَ منتخب موزمبيق مباراة منتخب الجابوني لصالحه، بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وجاءت بداية اللقاء متكافئة بين المنتخبين، مع محاولات حذرة من الطرفين، قبل أن ينجح منتخب موزمبيق في فرض سيطرته تدريجيًا واستغلال أخطاء الدفاع الجابوني.

وافتتح فيصل بنجال التسجيل لصالح منتخب موزمبيق، ولم يكتفِ المنتخب بالهدف الأول، بل واصل ضغطه الهجومي؛ ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 42، نجح جيني كاتامو في ترجمتها إلى الهدف الثاني، مؤكدًا التفوق الموزمبيقي قبل نهاية الشوط.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، عاد منتخب الجابون إلى أجواء اللقاء، بعدما قلّص الفارق عن طريق نجمه المخضرم بيير إيمريك أوباميانج، الذي سجل هدف فريقه الأول في الوقت بدل من الضائع، ليُبقي على آمال الجابون قائمة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وواصل منتخب موزمبيق سيطرته على مجريات المباراة بعد نهاية الشوط الأول متقدمًا 2-1، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52 عن طريق ويتنس كيمبو، ليعزز تقدم فريقه ويقربه خطوة كبيرة نحو الفوز.

وحاول منتخب الجابون العودة في اللقاء، ونجح نجمه موسوندا في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76، لتزداد الإثارة ويشتعل الصراع حتى الدقائق الأخيرة، لكن الدفاع الموزمبيقي وتصديات حارس المرمى حالت دون تعديل النتيجة.



أول انتصار لمنتخب موزمبيق في تاريخ مشاركته ببطولة كأس الأمم الإفريقية

وحقق منتخب موزمبيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخاض منتخب موزمبيق 15 مباراة من قبل في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعادل في 4 وخسر 11 لقاء.

وأبقى منتخب موزمبيق، على حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2026.