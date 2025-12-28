أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟

علق أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك على الفوز أمام فريق بلدية المحلة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال عبد الرؤوف، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، :" الزمالك حقق فوزًا مهمًا على بلدية المحلة، مشددًا على أن مباريات الكأس دائمًا ما تكون خارج الحسابات ومليئة بالمفاجآت، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فريق بلدية المحلة من الأندية التي لها فضل كبير عليه.

وأوضح عبد الرؤوف، أن الزمالك يمر بظروف صعبة للغاية في الفترة الحالية، كاشفًا أن الفريق بدأ اللقاء دون وجود مدافعين، قبل انضمام محمود الونش، إلى جانب وجود غيابات عديدة، ما اضطر الجهاز الفني لاستكمال قائمة الفريق بصعوبة شديدة.

وأضاف أن الأوضاع معقدة على جميع المستويات، سواء من الناحية المالية أو الفنية، مؤكدًا أن اللاعبين يتحلون بالصبر، لكن في النهاية كرة القدم تعتمد أيضًا على الاستقرار المادي، خاصة في ظل تأخر المستحقات.

وأشار المدير الفني إلى عدم وجود ظهير أيسر في قطاع الناشئين، نافيًا تعمده استبعاد اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن هناك لاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 6 أشهر، كما أوضح أن اللاعب «إيشو» لا يملك بديلًا في مركزه حاليًا.

وتطرق عبد الرؤوف للحديث عن بعض الملفات، مؤكدًا عدم معرفته بظروف اللاعب بنتايج، وعدم حصوله على راحة، رغم وجود حديث عن فسخ تعاقده من طرف واحد، كما أبدى دهشته من الإصابات المتكررة لمحمود جهاد، مشيرًا إلى أن أحمد شريف يقدم مستوى جيد، ويتم الاستعانة به لسد العجز في بعض المراكز، على أن يتم تحديد طبيعة إصابة محمود جهاد لاحقًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد حمدي لن يشارك مع الفريق خلال الفترة المقبلة من وجهة نظره الشخصية.