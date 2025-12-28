قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شخص بحوزته أموالا وبطاقات شخصية للناخبين في سوهاج
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

علق أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك على الفوز أمام فريق بلدية المحلة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال عبد الرؤوف، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، :" الزمالك حقق فوزًا مهمًا على بلدية المحلة، مشددًا على أن مباريات الكأس دائمًا ما تكون خارج الحسابات ومليئة بالمفاجآت، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فريق بلدية المحلة من الأندية التي لها فضل كبير عليه.

وأوضح عبد الرؤوف، أن الزمالك يمر بظروف صعبة للغاية في الفترة الحالية، كاشفًا أن الفريق بدأ اللقاء دون وجود مدافعين، قبل انضمام محمود الونش، إلى جانب وجود غيابات عديدة، ما اضطر الجهاز الفني لاستكمال قائمة الفريق بصعوبة شديدة.

وأضاف أن الأوضاع معقدة على جميع المستويات، سواء من الناحية المالية أو الفنية، مؤكدًا أن اللاعبين يتحلون بالصبر، لكن في النهاية كرة القدم تعتمد أيضًا على الاستقرار المادي، خاصة في ظل تأخر المستحقات.

وأشار المدير الفني إلى عدم وجود ظهير أيسر في قطاع الناشئين، نافيًا تعمده استبعاد اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن هناك لاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 6 أشهر، كما أوضح أن اللاعب «إيشو» لا يملك بديلًا في مركزه حاليًا.

وتطرق عبد الرؤوف للحديث عن بعض الملفات، مؤكدًا عدم معرفته بظروف اللاعب بنتايج، وعدم حصوله على راحة، رغم وجود حديث عن فسخ تعاقده من طرف واحد، كما أبدى دهشته من الإصابات المتكررة لمحمود جهاد، مشيرًا إلى أن أحمد شريف يقدم مستوى جيد، ويتم الاستعانة به لسد العجز في بعض المراكز، على أن يتم تحديد طبيعة إصابة محمود جهاد لاحقًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد حمدي لن يشارك مع الفريق خلال الفترة المقبلة من وجهة نظره الشخصية.

أحمد عبدالرؤوف الزمالك بلدية المحلة بطولة كأس مصر أحمد حمدي قطاع الناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

القس أرميا فهمي

ناقوس خطر.. واقعة عقر القس أرميا فهمي تفتح ملف غزو الكلاب الضالة لشوارع بورسعيد

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الجيزة يترأسان اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة

رئيسة المجلس القومي للطفولة: وحدات حماية الطفل بالمحافظات ترصد الحالات المعرضة للخطر

الأنبا اكسيوس

الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة يدشن كنيسة "مار جرجس" بمدينة أجا

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد