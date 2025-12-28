منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية

يخوض منتخب مصر مساء اليوم مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة أنجولا، المقررة غدًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في لقاء يدخلُه الفراعنة بعد حسم التأهل إلى دور الـ16، مع السعي لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الصدارة.

وشهد المران الختامي تركيز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية، وتصحيح بعض التفاصيل الدفاعية والهجومية، إلى جانب تنفيذ جمل فنية خاصة بخطة المباراة، وسط حالة من التركيز والجدية بين اللاعبين.

ملامح التشكيل

وكشفت ملامح التدريب الأخير عن اتجاه الجهاز الفني للاعتماد على إمام عاشور في التشكيل الأساسي أمام أنجولا، بعد ظهوره بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وقدرته على الربط بين الخطوط ومنح المنتخب حلولًا إضافية في وسط الملعب.

جاهزية اللاعبين

ويأتي مران اليوم ليؤكد جاهزية جميع العناصر الأساسية، في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على نسق الأداء، وتدوير بعض المراكز دون الإخلال بالثبات الفني للفريق، استعدادًا لدخول الأدوار الإقصائية بأفضل حالة ممكنة.

ومن المنتظر أن تشهد مواجهة أنجولا بعض التعديلات المحدودة، مع استمرار الاعتماد على القوام الرئيسي للمنتخب، في إطار سياسة التدرج والاستعداد المرحلي لما هو قادم في البطولة القارية.