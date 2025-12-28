تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن أمام أنجولا من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة بالمغرب





موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بكأس أمم أفريقيا



يواجه منتخب مصر نظيره أنجولا فى غدا الاثنين في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب مصر فوزا على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى المغرب

واحرز محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، ليكون أول المتأهلين إلى هذا الدور في بطولة القارة السمراء، المقامة في المغرب.