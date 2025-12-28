قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
القبض على شخصين يوزعان أموالا على الناخبين بسوهاج
بتجمع بطاقات المواطنين .. القبض على سيدة فى محيط اللجان بقنا
الزمالك يلتقي سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 بكأس مصر بعد الفوز على البلدية

عبدالله هشام

ضرب نادي الزمالك موعدا مع منافسه سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وحقق نادي الزمالك الفوز على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 45 من عمر المباراة ليتأهل الزمالك لدور الـ 16 من كأس مصر.

مشوار سيراميكا في كأس مصر

وكان سيراميكا كليوباترا قد تأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أبوقير للأسمدة بنتيجة هدفين دون رد

ومن المقرر إقامة باقي مباريات دور ال16 يوم 8 يناير المقبل على أن يتم تحديد الساعة خلال الفترة المقبلة.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
ـ حراسة المرمى: محمد عواد.

ـ خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

ـ خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

ـ خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – وأحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

القس أرميا فهمي

ناقوس خطر.. واقعة عقر القس أرميا فهمي تفتح ملف غزو الكلاب الضالة لشوارع بورسعيد

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الجيزة يترأسان اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة

رئيسة المجلس القومي للطفولة: وحدات حماية الطفل بالمحافظات ترصد الحالات المعرضة للخطر

الأنبا اكسيوس

الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة يدشن كنيسة "مار جرجس" بمدينة أجا

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

