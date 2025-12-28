قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
أزمة السويحلي الليبي تتفاقم.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي

محمد سمير

كشف مصدر مقرب من الثنائي أحمد صلاح وأحمد سعيد، لاعبي منتخب مصر الأول للكرة الطائرة وفريق السويحلي الليبي، عن اتجاههما لتصعيد أزمتهما الأخيرة مع النادي الليبي، على خلفية تصرفات الحارث المجعوك، المشرف على الكرة الطائرة بالنادي، والذي افتعل أزمة مع الثنائي المصري خلال مشاركتهما في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في البرازيل.


وأوضح المصدر أن ثنائي المنتخب الوطني استقر على تصعيد الأزمة رسميًا، ومخاطبة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، من أجل الحفاظ على كامل حقوقهما المادية والأدبية، في ظل ما تعرضا له من تجاوزات غير مقبولة.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج المشرف على الكرة الطائرة بالنادي الليبي عن النص، أمام مرأى ومسمع من جميع اللاعبين، في بداية الأمر مع اللاعب أحمد سعيد، الأمر الذي أثار غضب زميله وقائد الفريق أحمد صلاح، الذي تدخل لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء، مطالبًا المشرف بالهدوء والتعامل باحترافية أكبر، خاصة أن أحمد سعيد لم يصدر عنه أي تصرف خاطئ يبرر رد الفعل  من جانب الحارث المجعوك.


ومن المقرر أن يتقدم الثنائي أحمد صلاح وأحمد سعيد بمذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، من أجل التدخل والتصعيد إلى الاتحاد الدولي، في ظل التزام اللاعبين بالصمت وضبط النفس، رغم ما تعرضا له من إهانة بالغة، حيث كانت خبرات لاعبي منتخب مصر عاملاً حاسمًا في الحفاظ على هدوئهما وتماسكهما.


ويملك ثنائي منتخب مصر للكرة الطائرة سجلًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، سواء خلال مسيرتهما مع النادي الأهلي أو مع المنتخب الوطني، إلى جانب دورهما البارز في قيادة فريق السويحلي الليبي بنجاح، والمساهمة في تتويجه بلقب البطولة الإفريقية للأندية، ومن ثم قيادته للتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في البرازيل، بفضل خبراتهما وكفاءتهما الفنية العالية.

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

