تغييرات جذرية في تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن لإجراء عدد من التعديلات على التشكيل الأساسي خلال مواجهة أنجولا المقبلة، وذلك في إطار سياسة تدوير اللاعبين وإراحة العناصر الأساسية بعد ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن يدفع حسام حسن بالثلاثي أحمد فتوح، مهند لاشين، وإبراهيم عادل منذ بداية اللقاء، على حساب محمد حمدي، مروان عطية، ومحمود حسن تريزيجيه، في خطوة تهدف إلى منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

كما يدرس المدير الفني إمكانية الدفع بـ إمام عاشور في مركز الظهير الأيمن من بداية المباراة، ضمن الرؤية الفنية التي يسعى من خلالها لتجربة أكثر من بديل قبل انطلاق الأدوار الحاسمة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التغييرات في إطار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية، وتجنب تعرضهم للإجهاد أو الإصابات، إلى جانب توسيع قاعدة الاختيارات الفنية داخل القائمة، تحسبًا لأي غيابات محتملة في المراحل التالية من البطولة.

وكان منتخب مصر قد ضمن تأهله رسميًا إلى الدور التالي، بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا في الجولات السابقة، ما منح الجهاز الفني مساحة أكبر للمناورة الفنية وتجربة بعض الأسماء، دون التأثير على مسار الفريق في البطولة.

ويأمل حسام حسن في استغلال مواجهة أنجولا لتحقيق أقصى استفادة فنية، سواء على مستوى الأداء الجماعي أو منح الفرصة للعناصر التي لم تشارك بشكل أساسي، قبل الدخول في مواجهات الإقصاء التي لا تحتمل الأخطاء.

