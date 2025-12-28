قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تغييرات جذرية في تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن لإجراء عدد من التعديلات على التشكيل الأساسي خلال مواجهة أنجولا المقبلة، وذلك في إطار سياسة تدوير اللاعبين وإراحة العناصر الأساسية بعد ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن يدفع حسام حسن بالثلاثي أحمد فتوح، مهند لاشين، وإبراهيم عادل منذ بداية اللقاء، على حساب محمد حمدي، مروان عطية، ومحمود حسن تريزيجيه، في خطوة تهدف إلى منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

كما يدرس المدير الفني إمكانية الدفع بـ إمام عاشور في مركز الظهير الأيمن من بداية المباراة، ضمن الرؤية الفنية التي يسعى من خلالها لتجربة أكثر من بديل قبل انطلاق الأدوار الحاسمة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التغييرات في إطار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية، وتجنب تعرضهم للإجهاد أو الإصابات، إلى جانب توسيع قاعدة الاختيارات الفنية داخل القائمة، تحسبًا لأي غيابات محتملة في المراحل التالية من البطولة.

وكان منتخب مصر قد ضمن تأهله رسميًا إلى الدور التالي، بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا في الجولات السابقة، ما منح الجهاز الفني مساحة أكبر للمناورة الفنية وتجربة بعض الأسماء، دون التأثير على مسار الفريق في البطولة.

ويأمل حسام حسن في استغلال مواجهة أنجولا لتحقيق أقصى استفادة فنية، سواء على مستوى الأداء الجماعي أو منح الفرصة للعناصر التي لم تشارك بشكل أساسي، قبل الدخول في مواجهات الإقصاء التي لا تحتمل الأخطاء.
 

حسام حسن الجهاز الفني لمنتخب مصر أنجولا أحمد فتوح مهند لاشين إبراهيم عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاهلي والاتحاد

قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري لكرة السلة

تريزيجيه

اللي هيكسب مصر .. الغندور يشيد بـ أداء تريزيجيه أمام جنوب أفريقيا

الركراكي

الركراكي: منتخب المغرب يسعى للفوز على زامبيا للبقاء في الرباط

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد