حسام حسن: طرد أي لاعب وارد.. ومحطة أنجولا مهمة فى مشوار منتخب مصر

أكد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني أن الطرد فى أي مباراة وارد لافتا إلي أن مباراة أنجولا غدا لها أهمية قصوي.



قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر المؤتمر الصحفي:

مباراة أنجولا لها أهمية خاصة للمنتخب و نتطلع للاستفادة منها أكبر استفادة من الناحية الفنية.



تابع حسام حسن : محمد هاني لاعب كبير والطرد أمر وارد في التحكيم ونمتلك لاعبين كبار ورائعين وهدفهم مصلحة بلدهم وتحقيق طموحات الجماهير.



أضاف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر : مباراة أنجولا لها أهمية خاصة للمنتخب و نتطلع للاستفادة منها أكبر استفادة من الناحية الفنية".



واصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: مباراة أنجولا لها نفس أهمية جنوب أفريقيا وزيمبابوي.

