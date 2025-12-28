بـ الأدوار الإقصائية.. المسار المتوقع لـ منتخب مصر فى كان 2025

تنطلق مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن وأنجولا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة غدا الاثنين فى ختام دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف ثم فاز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد ليحصد 6 نقاط ويضمن التأهل إلي دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب.

وتُبث مباراة مصر وأنجولا حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة، المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المنتظر أن يواجه منتخب مصر الوطني في دور الـ 16ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 منتخبًا يحتل المركز الثالث من إحدى المجموعات A أو C أو D.

المرشح الأبرز حاليًا لمواجهة منتخب مصر الوطني نظيره منتخب بنين يليه منتخبات زامبيا وبوتسوانا وجزر القمر.



وجاء المسار المتوقع لـ منتخب مصر الوطني في الأدوار الإقصائية حتى الآن على النحو التالي:



دور الـ16 :

مصر vs بنين

ربع النهائي :

مصر vs كوت ديفوار

نصف النهائي :

مصر vs السنغال

النهائي :

مصر vs المغرب