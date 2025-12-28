قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: النفط يساهم بأكثر من 40% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للكويت رغم تراجع أسعاره
سعر الدولار في مصر بعد خفض سعر الفائدة
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون وزيادة المنح الدراسية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد ميدانيًا مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق
ذكرى رحيل عزة الإتربي إحدى رائدات الإعلام
حي جنوب الغردقة يرفع 9 حالات إشغال بالممشى السياحي وشارع الثلاثيني
شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع
وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11

وكيل أول وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر المصرية في زيارة ميدانية للحفار EDC -11
أمل مجدى

أجرى المهندس ايهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات وأعضاء مجلس إدارة شركة الحفر المصرية EDC برئاسة المهندس أسامة كامل زيارة تفقدية لجهاز الحفر EDC-11  و الذي يعمل بموقع شركة نوربيتكو بالصحراء الغربية وبحضور الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس شركة نوربيتكو ، وذلك لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومراجعة الالتزام بخطط التشغيل وفقاً لأعلي درجات السلامة والأمان .

وخلال الزيارة  ولقاء العاملين علي جهاز الحفر ،تم  عرض ومناقشة خطط و نظم السلامة المتبعة وإجراءات تأمين و تحسين بيئة العمل للعاملين بالموقع. و كذلك تم استعراض موقف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية ومستوى الجاهزية الفنية للمعدات.

كما  تم مناقشة  معدلات الأداء والتحديات التي تواجه فريق العمل علي الحفار و كيفية التغلب عليها.

وتم التأكيد على التواجد المستمر للقيادات في مواقع العمل  ومعالجة أية معوقات على أرض الواقع  ، كما تم التشديد على أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، باعتبارها أولوية قصوى لا تقل أهمية عن تحقيق المستهدفات الإنتاجية و أن سلامة العنصر البشري تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح.

البترول وزير البترول النفط التعدين

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

