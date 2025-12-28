وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11

أجرى المهندس ايهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات وأعضاء مجلس إدارة شركة الحفر المصرية EDC برئاسة المهندس أسامة كامل زيارة تفقدية لجهاز الحفر EDC-11 و الذي يعمل بموقع شركة نوربيتكو بالصحراء الغربية وبحضور الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس شركة نوربيتكو ، وذلك لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومراجعة الالتزام بخطط التشغيل وفقاً لأعلي درجات السلامة والأمان .

وخلال الزيارة ولقاء العاملين علي جهاز الحفر ،تم عرض ومناقشة خطط و نظم السلامة المتبعة وإجراءات تأمين و تحسين بيئة العمل للعاملين بالموقع. و كذلك تم استعراض موقف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية ومستوى الجاهزية الفنية للمعدات.

كما تم مناقشة معدلات الأداء والتحديات التي تواجه فريق العمل علي الحفار و كيفية التغلب عليها.

وتم التأكيد على التواجد المستمر للقيادات في مواقع العمل ومعالجة أية معوقات على أرض الواقع ، كما تم التشديد على أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، باعتبارها أولوية قصوى لا تقل أهمية عن تحقيق المستهدفات الإنتاجية و أن سلامة العنصر البشري تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح.